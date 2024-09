Mercato, la rivelazione a sorpresa del centrocampista: “Il Milan mi voleva”

Un super retroscena di mercato infiamma l’ambiente rossonero, con il calciatore dichiara l’interesse passato del Milan

La dirigenza del Milan aveva accolto con ottimismo l’inizio della stagione, soddisfatta dei movimenti di mercato estivi. Tuttavia, i risultati sul campo hanno tradito le aspettative. Dopo cinque partite, i rossoneri hanno conquistato solo una vittoria, un dato deludente per una squadra con ambizioni così elevate.

Questo avvio stentato ha messo il Milan in una situazione critica, rendendo il derby contro l’Inter di domenica prossima cruciale per invertire la rotta.

In questo contesto di difficoltà, emerge una rivelazione a sorpresa dal mercato estivo. Un centrocampista di grande prospetto, ha dichiarato che il Milan era fortemente interessato a lui. “Il Milan mi voleva,” ha rivelato il giocatore, aggiungendo che le trattative erano quasi in stato avanzato, ma poi per una problematica non sono andate in porto.

Questa dichiarazione getta una luce interessante sulle scelte della dirigenza rossonera e sui potenziali rimpianti.

La situazione attuale mette la dirigenza milanista di fronte a una sfida importante: ripristinare il morale della squadra e trovare la formula giusta per tornare a vincere.

Il derby contro l’Inter non è solo una partita, ma una prova cruciale per dimostrare che il Milan può risollevarsi e tornare a essere competitivo. I tifosi e la società aspettano con ansia una reazione immediata, sperando che questo incontro possa segnare l’inizio di una nuova fase positiva della stagione.

Sudakov ammette l’interesse del Milan: ecco perché l’affare non si è concretizzato

Georgiy Sudakov, intervistato da “La Repubblica“, non ha nascosto il forte interesse del Milan nei suoi confronti: È vero che il Milan mi voleva? Sì, ho ricevuto offerte, ma sono state rifiutate dallo Shaktar” – dice l’ucraino.

La stella classe 2002 è uno dei maggiori prospetti nel mondo del calcio e lo Shaktar, in passato, è arrivato a chiedere anche ben 100 milioni di euro: l’offerta rossonera non è nota ma, per essere rifiutata e non presa in considerazione, non si avvicinava al prezzo ritenuto adeguato dal club del giocatore.

Il 22enne ha quest’oggi la possibilità di mettersi in mostra nella sfida contro il Bologna, cercando di attirare l’attenzione dei migliori club europei: il Milan al momento non ha ancora occupato quella posizione di campo sulla trequarti, dove meglio rende l’ucraino.

Da non escludere un possibile futuro interessamento concreto dei rossoneri, che in caso di bisogno cercheranno di piazzare il grande colpo.