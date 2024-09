Mercato Milan, arriva la decisione sull’attaccante: cessione possibile a gennaio

Il giocatore del Milan non convince del tutto e il club starebbe valutando la possibile cessione. Occhio a colpi di scena.

Dopo le difficoltà iniziali il Milan ha finalmente trovato tutta la quadra e il club rossonero ha fatto belle partite ed ottenuto due importanti vittorie prima nel derby e poi contro il Lecce. La sfida contro i pugliesi era particolarmente delicata in quanto se uno poteva pensare ad una reazione d’orgoglio nel derby, c’era curiosità per vedere la sfida dopo il derby.

Ancora una buona prova e in particolare il reparto offensivo ha funzionato piuttosto bene, il nuovo modulo intriga e questa sorta di 4-2-4 porta solidità difensiva e grandi opportunità a livello offensivo. Nonostante le ultime prestazioni positive c’è chi non convince e che potrebbe partire al termine della stagione. Se non addirittura anche a gennaio.

Stiamo parlando dell’esterno offensivo Chukwueze, calciatore che era chiamato ad una risposta e che invece sta trovando difficoltà anche nella gestione Fonseca. Il tecnico nel precampionato ha più volte dichiarato di stimare il calciatore, ma le cose non sono andate come previsto e anzi – dopo qualche buona amichevole – il calciatore non ha mai brillato quando serviva e le grandi prestazioni di Pulisic di certo non aiutano la permanenza in campo del calciatore nigeriano.

Mercato Milan, tre club su Chukwueze

Secondo quanto riporta Fichajes.net tre club sono sul giocatore nigeriano. In Liga – dove tutti ricordano ancora le sue prestazioni con il Villarreal – piace all’Atletico Madrid e rappresenterebbe un rinforzo di qualità per la formazione di Simeone. Il calciatore piace anche in Premier dove Aston Villa e West Ham avrebbero chiesto informazioni per il calciatore.

Il Milan potrebbe decidere di valutare la cessione a gennaio in caso di offerte gradite, il club vuole assolutamente evitare minusvalenze e non può cedere a cifre troppo basse. Il Milan pagò Chukwueze oltre 25 milioni di euro un anno e mezzo fa, ora il giocatore potrebbe partire per cifre minori ma non troppe e ovviamente servirebbe un sostituto in caso di partenza del giocatore.

Chukwueze è sicuramente uno degli acquisti flop del Milan degli ultimi anni e sta al giocatore nei prossimi mesi provare a smentire tutto ciò e riconquistare il posto da titolare in squadra.