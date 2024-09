Milan News, Furlani guarda al futuro: un giovane della Serie B nel mirino dei rossoneri

L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, ha posato gli occhi su un talento della Serie B: il Milan fa sul serio.

Non solo al presente, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, starebbe già pensando al futuro e alle possibili strategie da adottare per rendere il club rossonero ancor più competitivo. Nel corso di questi anni, la società rossonera ha mostrato di avere grande lungimiranza, andando ad assicurarsi innesti promettenti e di qualità. Il club lombardo fa molto affidamento sui propri scout spari in giro per l’Italia e non solo. In tal senso, gli osservatori rossoneri di recente starebbero seguendo con particolare interesse un giovane talento della Serie B.

Il Milan guarda in Serie B: il giovane talento piace ai rossoneri

Ultimamente, gli occhi del Milan si sarebbero posati sul campionato di Serie B. Gli scout rossoneri avrebbero individuato un giovane talento che potrebbe fare al caso del club rossonero. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la compagine lombarda si sarebbe fiondata sulle tracce di Tommaso Berti.

Si tratta di un trequartista classe 2004 in forza al Cesena. Il promettente calciatore sta facendo molto parlare di sé in queste prime giornate del campionato cadetto, in cui ha messo a referto sin qui un gol e due assist. Il profilo Tommaso Berti avrebbe suscitato un certo interesse da parte del Milan, che avrebbe già un piano preciso.

L’idea del club rossonero sarebbe quella di dare vita ad un percorso di crescita graduale, dividendolo tra Milan Futuro e prima squadra. Inoltre, c’è un particolare retroscena che riguarda proprio Tommaso Berti. Il trequartista di Cesena tre anni fa decise di rifiutare il trasferimento proprio al club rossonero, preferendo l’approdo nelle giovanili della Fiorentina. Dunque, quello di Berti è uno profilo che la compagine lombarda non ha mai perso di vista. Adesso, il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo.