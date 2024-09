Mercato Milan, possibile cessione last-minute: l’esubero piace in Turchia

Il Milan potrebbe dire addio ad uno degli esuberi della rosa di mister Paulo Fonseca: la cessione può concretizzarsi nelle prossime ore.

Sono arrivate delle novità importanti in merito ad uno degli esuberi più discussi del Milan, Fodé Ballo-Touré. A lanciare l’ultima notizia su quello che potrebbe essere il prossimo futuro del difensore rossonero è stato Gianluca Di Marzio. Il giornalista ha rivelato l’interesse di un club turco per il calciatore francese.

Ballo-Touré piace in Turchia: la cessione può concretizzarsi in queste ore

Il Milan sta facendo di tutto per liberarsi di Fodé Ballo-Touré e del suo ingaggio. La società ha più volte provato a piazzarlo nel corso di questa estate, ma senza successo. Adesso si sarebbe presentata una nuova opportunità, che arriva dalla Turchia.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il difensore del Milan sarebbe finito nelle ultime valutazioni di mercato del Galatasaray. I turchi, di fatto, starebbero considerando l’idea di ingaggiare Ballo-Touré in caso di mancato accordo con la Roma per Nicola Zalewski. Il calciatore giallorosso non si è ancora deciso se accettare o meno l’offerta. Un emissario della compagine di Super Lig sarebbe a Roma per ottenere il sì del polacco.

Considerata l’incertezza di Zalewski e la chiusura del mercato vicina (13 settembre), il Galatasaray avrebbe dato vita ad altre ipotesi. Tra queste c’è Fodé Ballo-Touré, calciatore per il quale la società turca potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime ore. In orbita Galatasaray ci sarebbe anche Mario Rui, in completa rottura con il Napoli.

Fodé Ballo-Touré sarebbe l’ultima idea di mercato stilata dai turchi. Non è da scartare l’ipotesi che un emissario del Galatasaray possa decidere di fissare un incontro con il Milan per discutere dell’acquisto del francese.