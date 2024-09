Mercato Milan, può dire addio ai rossoneri: il club di Serie A fa sul serio

Un club della Serie A sarebbe pronto a mettere le mani sul giocatore di proprietà del Milan: la cessione può concretizzarsi.

Nonostante la finestra ai movimenti di mercato sia ormai chiusa, il Milan continua ad essere vigile per farsi trovare pronto qualora si presentassero delle occasioni invitati in vista del futuro. Una di queste potrebbe prendere il nome di Devis Vasquez, estremo difensore che i rossoneri questa estate hanno girato in prestito all’Empoli. Il Milan starebbe lavorando alla cessione definitiva del calciatore dopo aver ricevuto un chiaro messaggio dalla stessa società toscana.

Mercato Milan: Furlani lavora alla cessione definitiva di Vasquez

Devis Vasquez potrebbe lasciare il Milan in modo permanente. Secondo quanto raccolto dal giornalista Matteo Moretto, esperto di calciomercato, l’Empoli starebbe seriamente valutando l’idea di acquistare il cartellino del portiere colombiano.

La compagine toscana sarebbe pronta a sborsare circa 900 mila euro per il classe 1998. Nel caso non ci sarebbe alcun contro riscatto in favore del Milan. L’Empoli starebbe valutando questa opzione dopo l’ottimo avvio di campionato del portiere.

Devis Vasquez a suon di prestazioni di buon livello sta strappando consensi all’interno della società. La compagine toscana sarebbe sempre più convinta di andare verso la direzione che porta all’acquisto a titolo definitivo.

L’ultima convincete prova dell’estremo difensore colombiano è arrivata proprio nell’ultimo weekend, a margine della sfida casalinga contro la Juventus. Il portiere di proprietà del Milan si è reso protagonista di ottimi interventi, che hanno permesso all’Empoli di uscire con un pareggio dalla sfida.