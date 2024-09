Milan, annuncio a sorpresa: “Fonseca è già a un bivio”

Indiscrezione importante sul futuro dell’allenatore portoghese, situazione da monitorare in casa rossonera.

Mancano pochi giorni alla quarta giornata di Serie A e il Milan prepara con molta attenzione la sfida casalinga contro il Venezia. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco è ultima, insieme al Como, ferma a un solo punto. Ma paradossalmente, vista la situazione dei rossoneri, la squadra veneta potrebbe addirittura superare gli uomini di Fonseca con una vittoria. Uno scenario horror, che in casa Milan non vogliono neanche immaginare. Dopo il brutto avvio di stagione, infatti, contro il Venezia c’è solo la vittoria nella testa dei tifosi e, si spera, della squadra.

Il tecnico rossonero è arrivato a Milano per sostituire uno Stefano Pioli ritenuto ormai a fine ciclo. L’allenatore di Parma ha raggiunto risultati molto importanti in quasi cinque anni di panchina al Milan, tra cui uno scudetto e una semifinale di Champions League, ma nella scorsa stagione ha deluso tutti. L’eliminazione ai gironi di Champions League e quella ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, sommate allo scudetto vinto dall’Inter nel derby, non sono state perdonate. Tuttavia, anche Paulo Fonseca sta vivendo molte difficoltà e la sua panchina trema già.

Fonseca-Milan, matrimonio già a rischio: settimane decisive

Solo due punti in tre partite e una situazione difficile da gestire nello spogliatoio, questo è quel che emerge dall’avvio di stagione del Milan. Il Venezia non verrà a San Siro in villeggiatura, ma i rossoneri non possono più permettersi di perdere punti. Tra una settimana arriverà il Liverpool per l’esordio nella nuova Champions League, poi ci sarà il derby di Milano.

Come riportato da Alfredo Pedullà, queste gare potrebbero essere cruciali per il futuro di Fonseca: se non dovessero arrivare risultati convincenti, il noto giornalista si aspetta provvedimenti da parte della società. Di seguito le parole di Pedullà, intervenuto a Sportitalia: “Milan? Se sbaglia con Liverpool e Inter per me cambiano. Mi sorprenderei se questa società non facesse delle riflessioni nel momento in cui dovesse sbagliare altre due partite, dopo aver sbagliato le prime tre. Aspettiamo, perché magari batte il Liverpool e vince il derby, ma mi sembra già un bivio troppo prematuro rispetto all’esaltazione di un mercato e delle operazioni fatte su misura per Fonseca“.

Insomma, non una situazione facile per l’ex allenatore della Roma, che dovrà ottenere il massimo dai suoi giocatori per continuare quest’esperienza. La società e i dirigenti l’hanno sempre difeso, ma è difficile immaginare che il rapporto possa continuare nel caso in cui dovessero arrivare altre sconfitte pesanti.