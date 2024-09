Milan, arriva il via libera di Cardinale: rinnovo ad un passo

Oltre al rientro sul terreno di gioco, il Milan pensa a blindare i giocatori più preziosi della sua rosa. Cardinale non ha dubbi: può proseguire la storia d’amore in rossonero per il titolare.

Venezia, Liverpool, Inter e Lecce: si prospetta un settembre decisamente impegnativo per il Milan, che cerca nuove risposte da una stagione che sembra essere cominciata col piglio sbagliato.

I soli due punti in classifica non rendono giustizia alla squadra di Paulo Fonseca, che ora chiede risposte. Necessario imboccare una nuova direzione, come quella dei tre punti, per cui il nuovo tecnico rossonero non è ancora riuscito a festeggiare.

Mentre i giocatori rimasti a Milanello preparano la ripresa, in attesa che il gruppo possa tornare nuovamente al completo già nella giornata di mercoledì, la dirigenza pensa al da farsi sul fronte rinnovi. Dopo essersi preoccupati dei nuovi innesti nelle settimane più calde dell’anno, è arrivato il momento di pensare a chi la maglia rossonera la indossa e onora già.

Gerry Cardinale, fondatore del gruppo RedBird, ha già dato l’okay per il primo rinnovo in programma per questa stagione. Le sensazioni sono decisamente positive, ma manca ancora qualche piccolo dettaglio: le ultime dal capoluogo lombardo.

Milan: c’è aria di rinnovo

Giunto al Milan nel luglio 2021, Mike Maignan ha subito fatto capire di che pasta fosse fatto il suo talento. Così per uno dei volti più importanti del panorama rossonero, fondamentale anche nell’anno dello Scudetto numero diciannove della storia del club, sembrerebbe essere arrivato il tempo di rinnovare le promesse con il Milan.

Fra le fonti, anche TeleLombardia conferma che la trattativa fra l’estremo difensore francese e la società di Via Aldo Rossi è molto avanzata. Via libera, dunque, al prolungamento del contratto al momento in scadenza a giugno del 2026.

Si prospetta un allungamento sino a giugno 2028, con un aumento dell’ingaggio annuo. Perché il classe 1995 avrebbe chiesto decisamente qualcosa in più rispetto agli attuali 3.2 milioni di euro (bonus inclusi). Si parla di una richiesta di 7 milioni di euro, lo stesso ingaggio percepito da Rafael Leao.

Una cifra forse ritenuta troppo alta dai rossoneri, che avrebbero proposto al calciatore e al suo entourage 5 milioni di euro, aumentati poi a 5.5 milioni di euro più bonus. Nonostante manchi ancora l’accordo definitivo sulla cifra – che necessita di un ulteriore limata – le sensazioni che si percepiscono a Milanello sono decisamente incoraggianti. E ai tifosi non resta che aspettare.