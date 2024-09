Milan, è crisi nera: il dato sulle vittorie è agghiacciante

Il dato sulle vittorie del Milan rispecchia il momento negativo che la squadra di Fonseca sta affrontando in questo avvio di stagione

Il Milan sta attraversando un periodo critico in questo avvio di campionato. Con soli due punti conquistati nelle prime tre giornate contro Torino, Parma e Lazio, la squadra rossonera si trova in una situazione allarmante.

L’obiettivo dichiarato all’inizio della stagione era di lottare per lo scudetto, ma le prestazioni finora sono state ben al di sotto delle aspettative.

Fonseca, alla guida del Milan, è determinato a far sognare i tifosi, ma le sue idee di gioco non sembrano al momento trovare riscontro nel campo. I calciatori non riescono a interpretare efficacemente il calcio proposto dall’allenatore, e l’ultima sconfitta contro la Lazio ha evidenziato gravi problemi tattici e di mentalità.

Ora, con la pausa per le nazionali, c’è l’opportunità di riflettere e correggere il percorso. Serve un cambio di rotta immediato se il Milan vuole mantenere vive le speranze di competere ai massimi livelli in questa stagione.

Milan, dato impressionante: una sola vittoria nelle ultime 12

Il dato allarmante delle vittorie del Milan fa preoccupare non poco i tifosi rossoneri. Una sola vittoria nelle ultime 12 sfide tra campionato e competizioni europee.

L’ultima vittoria rossonera risale al 5-1 contro al Cagliari, lo scorso 11 maggio, alla 36esima giornata.

Il resto delle partite invece vedono solo pareggi e sconfitte. Il Milan è pronto ad invertire la rotta e ingranare la marcia: la sosta delle nazionali sarà importante per ritrovare condizione fisica e svuotare la testa da tutti questi risultati negativi, ottenuti nel finale della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale.