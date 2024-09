Milan, Fonseca cambia tutto contro l’Inter? Le novità di formazione

Il Milan potrebbe cambiare formazione ed interpreti nel match contro l’Inter, di seguito le novità di formazione da Milanello.

Il Milan dovrà portare a casa i tre punti contro l’Inter e sarà importante spezzare la catena vincente dei nerazzurri nei Derby di San Siro. Il Milan negli ultimi anni sta soffrendo tantissimo la rivalità coi cugini e la vittoria manca ormai da ben sei partite consecutive in tutte le competizioni dove gli scontri diretti semrbano solo destinati sempre ai nerazzurri. Per trovare l’ultima vittoria nel Derby, per i rossoneri, bisogna tornare indietro addirttura al settembre del 2022.

Dunque ci vuole nuova linfa e nuovi stimoli per fare in modo che il Diavolo prevalga sul Biscione. In tal caso Paulo Fonseca è pronto a cambiare spartito. Domani sera a San Siro potrebbe scendere un nuovo Milan cambiato nel modulo e negli interpreti. Le ultime novità da Milanello sulla formazione alla vigilia del match portano nuovi spunti e nuove idee.

Milan, Fonseca cambia modulo? Contro l’Inter potrebbero esserci novità

Il Milan domani sera potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club di Cardinale è chiamato alla vittoria e in caso contrario il tifo rossonero è pronto a farsi sentire a gran voce. Il tecnico portoghese intanto, a Milanello, secondo Sky Sport sta provando nuove soluzioni, tra queste la possibilità di una formazione più offensiva. Questo per provare a cambiare le sorti dei rossoneri.

Difatti stravolge il modulo ed è stato provato un 4-4-2 per dare spazio ad un nuovo attacco. Il Milan intanto ricordiamo che non potrà contare sugli indisponibili Bennacer, Calabria, Thiaw, Florenzi e Sportiello.

In porta si rivede Maignan dopo la tragedia di Liverpool che l’ha colpito in tutto e per tutto. In difesa spazio a Royal e Theo sulle fasce, come centrali ci sarà la coppia Gabbia-Tomori con quest’ultimo in ballottaggio con Pavlovic apparso poco lucido nella gara di Champions. A centrocampo ci sarà il duo Reijnders Fofana con Pulisic e Leao ad agire sulle fasce mentre l’attacco sarà tenuto in vita dalla nuova coppia Abraham-Morata. A farne le spese è quindi Loftus-Cheek che sia da mediano che da trequartista non sta performando come nella passata stagione.

Dunque questa la formazione che tenta Fonseca alla vigilia del big match contro l’Inter ed è così che forse potrebbe scendere in campo il Milan:

MILAN (4-4-2): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham.