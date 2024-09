Milan, Fonseca è sicuro: decisione presa in vista del Lecce

Mister Paulo Fonseca ha preso una decisione molto chiara in vista della sfida contro il Lecce: il tecnico rossonero è sicuro delle proprie scelte.

Sarà il Milan di Paulo Fonseca ad aprire le danze della prossima sesta giornata di Serie A. Dopo la vittoria nel derby, la squadra rossonera venerdì tornerà di scena sul rettangolo verde di San Siro per misurare la propria forza contro il Lecce di Luca Gotti. I salentini, attualmente quartultimi con cinque punti, arrivano alla sfida con una grande voglia di rivalsa dopo l’eliminazione patita ieri in Coppa Italia per mano del Sassuolo. Per quanto riguarda il campionato, la formazione giallorossa ha raccolto due pareggi di fila nelle ultime due gare contro Torino e Parma.

Il Lecce metterà piede a San Siro con l’obiettivo di fare il colpo grosso, che significherebbe prima vittoria esterna in stagione. Diverso è il momento che vive il Milan. I rossoneri si avvicinano alla sfida con il morale a mille dopo la grande prova contro l’Inter. Ora, la squadra di Fonseca vuole dare continuità a prestazioni e risultati per ingranare definitivamente la marcia. Per questo motivo, Fonseca avrebbe deciso di puntare su quelle che sono le sue attuali certezze in vista del Lecce.

Fonseca è sicuro: la decisione del tecnico in vista del Lecce

Squadra che vince non si cambia, mister Paulo Fonseca avrebbe le idee molto chiare per la prossima gara di campionato. Il tecnico del Milan, secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.It’, dovrebbe confermare lo stesso undici titolare che ha mandato al tappeto l’Inter di Simone Inzaghi, continuando a fare affidamento anche alla nuova chiave tattica adottata nel derby: il 4-4-2.

Quindi, tra i pali ci sarà l’onnipresente Mike Maignan. Davanti al francese, prenderà forma la difesa a quattro con Emerson Royal, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Dunque, dovrebbe partire nuovamente dalla panchina Pavlovic.

A centrocampo ancora una volta ci sarà quantità e qualità con il duo composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Sugli esterni confermati Christian Pulisic e Rafael Leao. Mentre in attacco, Fonseca si affiderà nuovamente alla coppia Morata-Abraham.

Dunque, Paulo Fonseca avrebbe l’idee molto chiare per il match casalingo con il Lecce, decidendo di dare piena fiducia ai giocatori che sono scesi in campo dal primo minuto nel derby. Il tecnico vuole confermare quanto di buono fatto vedere contro l’Inter. L’allenatore portoghese ha tutta la voglia di mettersi alle spalle un avvio di stagione non affatto positivo. La parole d’ordine in casa Milan è continuità.

Probabili formazioni

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Bonifazi, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic. Allenatore: Luca Gotti.