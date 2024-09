Milan-Fonseca, la rivelazione di Di Marzio: “Il primo obiettivo era un altro”

Il momento no di Fonseca fa tornare il Milan indietro nei tempi: il primo obiettivo, come riporta Di Marzio, era un altro allenatore

Dopo l’esonero di Stefano Pioli, il Milan ha vagliato attentamente diverse opzioni per la guida tecnica in vista della stagione corrente. Tra i nomi sondati dalla dirigenza rossonera spiccava un obiettivo primario diverso da quello che sarebbe poi stato scelto. La decisione finale è ricaduta su Paulo Fonseca, ritenuto il tecnico ideale per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

Il tecnico portoghese, reduce da esperienze importanti come quelle alla Roma e al Lille, è stato considerato l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni del Milan, puntando nuovamente alla lotta per lo scudetto.

L’idea della dirigenza era quella di affidare la squadra a un allenatore con esperienza internazionale, capace di dare un’identità chiara e competitiva al gruppo.

L’inizio di stagione, però, non è stato dei più felici. Dopo le prime tre giornate di campionato, il Milan non è ancora riuscito a trovare la vittoria, raccogliendo solo due punti e lasciando già qualche interrogativo tra i tifosi. Nonostante ciò, in via Aldo Rossi si respira ancora fiducia nei confronti di Fonseca. La stagione è appena iniziata e ci sono margini per migliorare.

Il Milan sa che la decisione di affidarsi a Fonseca è stata ponderata, e la fiducia nella capacità del tecnico di risollevare le sorti della squadra resta alta. I prossimi impegni saranno cruciali per capire se il percorso intrapreso potrà realmente portare i rossoneri a competere ai massimi livelli.

Le scelte prima di Fonseca, Di Marzio conferma: “Lopetegui era il primo”

Le prestazioni deludenti del Milan in questo avvio, hanno messo in dubbio nei tifosi la scelta presa dalla società: come espresso da Gianluca Di Marzio su SkySport, Lopetegui era il primo sulla lista dei desideri per la panchina rossonera.

Il tecnico spagnolo è stato poi messo in secondo piano anche per via del malcontento dei tifosi sui social. Così facendo, l’attenzione del Milan si è spostata definitivamente su Paulo Fonseca, attualmente tecnico dei rossoneri.

L’esperto di mercato inoltre ha dichiarato anche di come per Allegri, Sarri, De Zerbi e Tuchel c’era un interessamento ma non sono stati mai contattati per allenare il Milan in questa stagione.

I tifosi rossoneri al momento sono alle prese con un momento delicato insieme alla loro squadra, con cui continuano a stare al fianco, sperando che questo momento negativo passi alla svelta: nuove partite sono all’orizzonte, tra cui il derby.