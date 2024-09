Milan, Furlani punta un giovane della Premier: rossoneri al lavoro per l’intesa

Il Milan starebbe monitorando una giovane promessa della Premier League: Giorgio Furlani lo vuole portare in rossonero per gennaio.

Il Milan starebbe già pensando ai possibili movimenti di mercato da compiere nel mese di gennaio. L’idea di Giorgio Furlani e della dirigenza rossoneri sarebbe quella di ritoccare ulteriormente la rosa di mister Paulo Fonseca per renderla ancor più competitiva, soprattutto a centrocampo. Proprio in merito alla mediana, la compagine di Serie A avrebbe messo nel proprio mirino un nome specifico, un promettente profilo della Premier League.

Il Milan guarda in Premier League

Secondo quanto riportato da ‘The Hard Tackle’, il Milan starebbe pensando di rinforzare il proprio centrocampo con l’acquisto di Carney Chukwuemeka. La società rossonera lo avrebbe messo tra le prime scelte per il mercato di gennaio. Stando a ‘Trasfermarkt, il calciatore inglese, ma di origini nigeriane, ha un valore di 18 milioni di euro.

Chukwuemeka è un centrocampista inglese classe 2003 di proprietà del Chelsea di Enzo Maresca, squadra che lo ha messo ai margini del progetto. Proprio per questo, il promettente calciatore potrebbe decidere di lasciare Londra a gennaio con lo scopo di trovare un club disposto a concedergli un ruolo da protagonista.

Quello di Carney Chukwuemeka, cresciuto calcisticamente nell’Aston Villa, è un profilo che il Milan starebbe seguendo già da diverso tempo. I rossoneri, di fatto, avrebbero fatto un tentativo nelle ultime ore del mercato estivo, ma senza riuscire nel proprio intento. Il Milan starebbe preparando la strategia ottimale per trovare un accordo con il Chelsea a gennaio. I rapporti tra le due società sono ottimi, considerate le operazioni chiuse negli ultimi anni come quelle di Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek. Quindi, c’è già un buona base per intavolare un’eventuale trattativa.