Milan Futuro, Camarda ancora decisivo: il gioiellino si prende la scena contro il Carpi

Nonostante l’avvio al rilento dei rossoneri in Serie A, il Milan può gioire per l’ottimo stato di forma del suo baby-gioiello, Francesco Camarda.

Il Milan, nel big match di ieri sera contro la Lazio, era chiamato al riscatto, dopo un avvio tutt’altro che entusiasmante. Per la terza giornata consecutiva, purtroppo per Fonseca, i rossoneri non sono riusciti a portare a casa i tre punti, e contro i ragazzi di Baroni è arrivato un pareggio che lascia l’amaro in bocca.

A poco più di due mesi dall’annuncio ufficiale del Diavolo, il tecnico portoghese rischia di essere messo in discussione, e la posizione sulla panchina rossonera ora traballa, anche per alcune dinamiche spiacevoli che stanno prendendo corda con alcuni componenti del gruppo, su tutti la coppia Theo–Leao. I tifosi rossoneri devono ritrovare entusiasmo, ma una magra consolazione è arrivata dal Milan Futuro: Camarda è tornato a gonfiare la rete.

Milan Futuro-Carpi: pareggio per 1-1, ma Camarda torna al gol

Milan Futuro, il ponte fra la Primavera e la Prima Squadra del Milan, continua a cercare la prima vittoria della propria storia in Serie C. Dopo l’esordio con sconfitta sul campo dell’Entella per 1-0, nella giornata odierna è arrivato un pareggio, e quindi il primo punto dell’anno, contro il Carpi. Protagonista il bomber Francesco Camarda, che torna al gol dopo essere restato a secco nella prima uscita stagionale.

Il Carpi di mister Greco si porta in vantaggio grazie ad una rete di Zagnoni dopo 17 minuti di gioco. Nel secondo tempo c’è spazio per un altro copione, a tinte rossonere: i ragazzi di Bonera creano diverse occasioni da gol, e gli sforzi dei ragazzi vengono premiati al minuto 68′, quando bomber Camarda trasforma in maniera glaciale un calcio di rigore concesso dal direttore di gara, segnando così il primo gol in carriera in Lega Pro.

Quella di oggi, dunque, è la terza rete messa a segno dal classe 2008 con la maglia del Milan Futuro: prima d’ora, infatti, era arrivata una doppietta nel secondo turno di Coppa Italia Serie C contro il Novara nella vittoria per 3-1. Senza dubbio un ottimo avvio per il gioiellino rossonero, che sta riuscendo a dimostrare tutto il suo talento anche tra i professionisti. Non possono che esserne contenti i tifosi rossoneri, che si augurano di vederlo presto in campo anche con la prima squadra.