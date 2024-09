Milan Futuro-Carpi, le formazioni ufficiali: doppia sorpresa

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Carpi, in campo alle ore 18:00 di oggi. C’è una doppia sorpresa fra i titolari rossoneri

Dopo il debutto con sconfitta contro la Virtus Entella, il Milan Futuro è pronto a scendere di nuovo in campo oggi alle ore 18:00 contro il Carpi.

Esordio in casa, allo stadio Speroni di Busto Arsizio, per i ragazzi di Daniele Bonera: da qualche minuto sono ufficiali anche le formazioni scelte dai due allenatori per la partita.

Il Milan scende in campo senza uno dei giocatori più importanti, Mattia Liberali: il trequartista, che tanto bene aveva fatto nel pre-campionato con la prima squadra, si siede in panchina.

Al suo posto, nel ruolo di trequartista, ci sarà il capitano Kevin Zeroli, spazio quindi al debutto di Hodzic (preso dal Bologna negli ultimi giorni di mercato) in mezzo al campo insieme a Sandri.

Milan Futuro-Carpi, le formazioni ufficiali

La formazione poi si completa con Lapo Nava fra i pali e il solito quartetto in difesa: Jimenez a destra, Bozzolan a sinistra e la coppia di centrali Bartesaghi e Minotti.

Insieme a Zeroli sulla trequarti invece i soliti Cuenca a destra e Traoré a sinistra.

In attacco, ovviamente, Francesco Camarda.

Il giovanissimo centravanti azzurro era ieri a Roma con la prima squadra insieme a Cuenca, Zeroli e Bartesaghi.

Milan Futuro (4-2-3-1): Nava, Jimenez, Minotti, Bozzolan, Bartesaghi, Hodzic, Sandri, Cuenca, Zeroli, Traoré, Camarda.