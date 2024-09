Milan, gesto da applausi di Morata: svelato il motivo della rasatura

Un gol e nuovo look per Alvaro Morata. Svelato il motivo della rasatura dell’attaccante spagnolo. Si tratterebbe infatti di un gesto di applausi.

Doveva essere preservato per la borsite, evitando guai peggiori in vista del Bayer Leverkusen. Invece Fonseca l’ha schierato nuovamente al fianco di Abraham e lo spagnolo ha subito ripagato la fiducia con il gol più importante, quello che ha sbloccato la gara. Un’incornata da calcio di punizione battuto da Theo Hernandez che ha stappato il match, al seguito del quale il numero 7 è corso a bordo campo per abbracciare i figli.

Un ottimo modo per celebrare la nuova “acconciatura” dell’attaccante. Lo spagnolo si era presentato al popolo rossonero rasato a zero. Ma dietro alla scelta del nuovo look non ci sarebbe una questione di stile, ma un messaggio molto importante e profondo. Il taglio “radicale” di Morata è infatti un sostegno ai bambini malati di tumore.

Milan, cuore Morata: la rasatura come messaggio di solidarietà per i bambini malati

Un gesto che il campione d’Europa aveva già proposto in passato proprio come sostegno ai bambini meno fortunati. Circa dieci anni fa, lo stesso Morata aveva affermato quanto segue:

“Sono stato in ospedale e i bambini volevano avere il mio stesso taglio, ma non potevano. Così l’ho cambiato per diventare come loro”.

Una vicinanza ribadita anche nei festeggiamenti per la vittoria della Spagna nel luglio scorso, quando l’ex Atletico Madrid fece salire sul palco una bambina malata di cancro. Una serata da incorniciare per un grande attaccante e grande uomo.