Milan già a lavoro per l’acquisto: ha convinto tutti

Il Milan non ha più dubbi: è già al lavoro per l’acquisto perché ha già convinto tutti. C’è bisogno di trovare l’accordo

Non è mai troppo presto per pensare ad un’operazione di calciomercato. Il Milan si gode finalmente il momento: la vittoria nel derby può rappresentare una svolta, sotto tutti i punti di vista.

Seconda vittoria di fila in campionato e otto punti in classifica, gli stessi dei cugini: pian piano la squadra di Fonseca sta risalendo, e adesso ha bisogno di continuità.

Venerdì a San Siro arriva il Lecce ed è da lì che si deve ripartire: in questi giorni è necessario sfruttare l’abbrivio del derby per preparare al meglio la prossima partita e concentrarsi immediatamente sul nuovo obiettivo.

Vedremo quali mosse tattiche preparerà Fonseca ma ad oggi, dopo sole cinque partite di Serie A, è già palese l’importanza di Tammy Abraham.

Un impatto come pochi quello dell’attaccante, voluto fortemente dal tecnico e arrivato in prestito secco dalla Roma nelle ultime ore di mercato. Acquisto fondamentale: qualità, mentalità e soprattutto atteggiamento.

Ed è questo che lo ha reso già un beniamino dei tifosi e… un obiettivo di mercato.

Tutti pazzi per Abraham, il Milan vuole acquistarlo: i dettagli

Abraham è arrivato dalla Roma in prestito secco come detto, quindi non c’è alcun tipo di riscatto né accordo pre stabilito. Non c’era tempo a sufficienza per arrivare a questo tipo di intesa; così le due società hanno preferito chiudere lo scambio con Saelemaekers e poi riparlarne.

Difficile pensare che Abraham possa tornare a Roma ed è per questo che in casa rossonera ci sono già delle valutazioni in corso per una sua conferma.

Arrivare ad un accordo non sarà ovviamente semplice, anche perché nel frattempo Saelemaekers si è gravemente infortunato e questo potrebbe essere un problema per i rossoneri.

Di certo, anche se non ci sono stati accordi ufficiali, le due società si sono lasciate con la promessa di discutere il prima possibile di definire il doppio affare a titolo definitivo.

Fonseca sta avendo ragione sul suo acquisto: ha spinto fin dal primo giorno per l’arrivo e adesso abbiamo capito perché.

Qualità e spirito di sacrificio, l’ingredienti giusti che Abraham sta mettendo in campo per conquistarsi la fiducia e la riconferma.

In gol contro il Venezia, nel derby ha avuto la palla rete per il vantaggio su assist al bacio di Reijnders. Ecco, se proprio dobbiamo trovargli un difetto, è la poca lucidità sotto porta. Un aspetto che deve ritrovare perché in passato, e anche in Italia, ha dimostrato di saper segnare.