Milan, già trovato il sostituto di Bennacer: decisione presa

Il Milan sembra essere già corso ai ripari per rimpiazzare l’infortunato Ismael Bennacer. Il club rossonero ha già preso la sua decisione.

Non è di certo un segreto che il Milan stia vivendo uno dei periodi più bui degli ultimi anni. I Rossoneri hanno iniziato il campionato in modo disastroso, con il futuro di Paulo Fonseca già in bilico. A peggiorare la situazione si è aggiunto l’infortunio di Ismael Bennacer, che pur non essendo una delle prime scelte del tecnico portoghese avrebbe comunque dato il suo contributo. Ora sarà necessario trovare un sostituto, ma il Diavolo sembra aver già studiato un piano.

Nessun intervento sul mercato: pronto Zeroli al posto di Bennacer

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero non cercherà nessuno svincolato per rimpiazzare il centrocampista algerino. La soluzione sembra essere già in casa e porta il nome di Kevin Zeroli: il promettente classe 2005 fa parte della rosa del Milan Futuro, ma all’occorrenza potrebbe essere convocato da Fonseca.

Il talentino rossonero potrebbe, però, giocare solo in Serie A in quanto non è stato inserito nella lista UEFA per le sfide di Champions League. Occhio poi all’altra stellina Silvano Vos, appena arrivato dall’Ajax e aggregato al Milan Futuro, ma che sembra già pronto per un palcoscenico più importante rispetto a quello della Serie C.