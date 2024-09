Milan, il dato è clamoroso: è la prima squadra in Serie A

La sosta delle nazionali è giunta al termine ma il Milan si piazza prima in una speciale classifica al rientro in Italia.

La Nations League è giunta al primo giro di boa. Le prime due gare di ogni girone di questa nuova edizione sono state giocate e ora si rientra in Italia per riniziare il campionato. Sabato il Milan affronterà il Venezia e sarà chiamato a conquistare i tre punti per rimettere in carreggiata un inizio piuttosto cattivo. A Milanello i volti noti erano ben pochi e mister Fonseca non ha potuto lavorare, ovviamente, con tutta la sua squadra a disposizione.

Difatti il Milan ha prestato tanti giocatori alla Nations League e alle rispettive nazionali e il dato sul Diavolo ha del clamoroso. Difatti si piazza al primo posto di una speciale classifica sorpassando tutte le altre squadre, stavolta persino l’Inter. Ora Fonseca riavrà la propria squadra a disposizione dopo i tanti minuti offerti dai rossoneri con le proprie nazionali.

Milan prima in Serie A per minuti giocati in Nations League: il numero

In questa pausa Nations League l’Italia si è data da fare e sono arrivate due vittorie. Si sono dati da fare però anche i giocatori rossoneri. In molti da Milanello sono infatti partiti per giocare la competizione della UEFA e tra questi troviamo Leao, Reijnders, Maignan, Theo, Pavlovic, Fofana ed altri. Tanti rossoneri dunque ad aiutare le rispettive nazionali e il minutaggio totale raccolto dai milanisti è grandioso tanto che in una speciale classifica il club risulta al primo posto: si tratta dei minuti totali giocati dai rossoneri.

Secondo Transfermarkt sono stati ben 1.689 i minuti totali giocati dai rossoneri in Nations League. Prima tra le squadre di Serie A, al secondo gradino del podio difatti c’è la Roma con 1.513 e poi c’è l’Inter con 1.485. Dunque un Milan non riposato di certo dove la maggior parte dei titolari sono stati messi sotto stress ulteriormente e molti dei rossoneri impiegati hanno comunque fatto un’ottima figura senza la maglia del Diavolo addosso.

Ora ci sarà la Serie A ma dopo c’è subito l’impegno Champions League, il 17, dove sarà importante mantenere lucida la mente, e il fisico, per iniziare bene il cammino in Europa. Milan-Liverpool segnerà infatti già un checkpoint per la squadra di Fonseca e sarà importante recuperare punti in campionato.