Milan, la coperta a centrocampo è corta: Furlani pensa al mercato degli svincolati

L’inaspettato infortunio di Bennacer ha colto il Milan di sorpresa: Giorgio Furlani sta pensando al mercato degli svincolati.

La stagione è iniziata da poco ed il Milan si trova già a fare i conti con delle problematiche a dir poco impegnative. Oltre ad un avvio di campionato alquanto complicato, con appena due punti raccolti in tre gare, adesso Paulo Fonseca deve fare i conti anche con l’infortunio di Ismael Bennacer. In questo senso, non sono arrivate affatto rassicurazioni dall’Algeria. Il centrocampista rossonero avrebbe riportato una lesione polpaccio di terzo grado, ossia, uno strappo. Il calciatore rossonero si è fermato nel corso di un allenamento con la sua nazionale, svolto su un campo in erba sintetica per prepararsi in vista della gara contro la Liberia del 10 settembre.

L’ex giocatore dell’Empoli si è sottoposto ad esami strumentali in Algeria e nella giornata di domani ne effettuerà altri sotto la supervisione del Milan. I tempi di recupero stimati dallo stato medico della nazionale sono tutt’altro che incoraggianti. Bennacer, reduce da un brutto infortunio al ginocchio, rischia di restare fuori per 2/3 mesi. Solo per la cicatrizzazione del muscolo ci vorranno almeno 6 settimane. Una brutta tegola per il Milan che adesso si vede costretto a considerare seriamente di tornare sul mercato, buttando un occhio sugli svincolati.

Furlani pensa al mercato degli svincolati

La coperta in casa Milan è corta dopo l’infortunio di Ismael Bennacer. Considerati i giocatori di ruolo in quella zona del campo, Fonseca può contare solamente su Fofana, Musah e Reijnders. Tra le opzioni c’è anche Loftus-Cheek, diviso tra mediana e trequarti nelle idee del tecnico rossonero.

L’infortunio di Bennacer è una pesante batosta per il Milan, nonostante l’algerino sia stato considerato tra i calciatori cedibili fino a questo inatteso infortunio. Fonseca perde un potenziale titolare a ridosso di una serie di match insidiosi, tra Serie A e Champions League. Per questo motivo, Giorgio Furlani starebbe maturando l’idea di tornare a gamba tesa sul mercato, mettendo nel mirino la lista degli svincolati.

Secondo Transfermarkt, nei pensieri del club lombardo ci sarebbe ancora un vecchio pallino di mercato di Zlatan Ibrahimovic. Si tratta del centrocampista francese Adrien Rabiot. Sarebbe l’ex Juventus il principale nome finito sulla bocca della società rossonera per fare fronte all’infortunio di Ismael Bennacer. Il nodo resta sempre l’ingaggio, dato che ad agosto il classe 1995 avrebbe rifiutato un quadriennale da 5,5 milioni d parte del Milan.

Nonostante ciò, Furlani starebbe analizzando anche altri profili per non lasciare nulla d’intentato, anche perché le attuali richieste economiche del centrocampista francese sono alte. Oltre alle pretese sull’ingaggio, a frenare i rossoneri è anche il fatto che Rabiot non potrebbe giocare in Champions League poiché le liste sono state già definite.

Non solo l’ex Juve, il Milan potrebbe prendere in considerazione anche profili come: Leonardo Lopers, Davy Klaassen, Steven Alzate, Miralem Pjanic, Edouard Michut, Pierre Kunde, Sanjin Prcic, Francisco Ginella e Jair. Da non escludere un’altra ipotesi che potrebbe spingere la dirigenza ad evitare di intervenire sul mercato degli svincolati. La società rossonera, infatti, potrebbe decidere di chiamare in prima squadra il nuovo arrivato Silvano Vos, centrocampista classe 2005 attualmente in forza al Milan Futuro di Bonera.