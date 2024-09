Milan, la scelta di Fonseca sarà premiata? Le parole del giornalista

Fonseca potrà conquistare il suo primo derby milanese? Secondo il giornalista il tutto per tutto del tecnico è chiaro.

Mancano poche ore al big match della quinta giornata di Serie A al Meazza. Il derby della Madonnina sarà infuocato dato che il Milan è alla ricerca di un’altra vittoria in campionato, ma soprattutto alla ricerca di una vittoria contro i cugini interisti che manca dal 2022 ormai in tutte le competizioni. Tra poche ore si scenderà in campo a San Siro e l’ambiente rossonero non è completamente disteso visti gli ultimi risultati.

Ci sono tanti dubbi attorno alla squadra, soprattutto attorno all’allenatore che difatti ora è in bilico. Una sconfitta potrebbe costare caro al tecnico ex Roma. C’è Paolo Condò però che dice la sua sull’allenatore rossonero e fa capire ai tifosi quanto voglia portare a casa questo match il tecnico. Le sue parole sull’allenatore rimandano anche ad un detto americano e il portoghese sulla panchina del Milan questa sera vorrà dare una scossa ai propri giocatori sperando che possano accompagnare il suo ideale in campo con una buona prestazione e soprattutto con mentalità, cosa che è mancata dall’inizio della stagione.

Milan, Condò a favore del tutto per tutto di Fonseca contro l’Inter

Paulo Fonseca scenderà in campo con l’Inter, con tutta probabilità, con una formazione stravolta, ma anche ultra offensiva. Difatti saranno in campo Abraham e Morata davanti, a supporto però troviamo anche Leao e Pulisic con Theo e Royal a supporto. Dunque tutti giocatori dalle elevate qualità offensive e Fonseca così prova a giocarsi il tutto per tutto e Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, lo conferma con le proprie parole:

C’è un detto americano: ‘When in trouble, go big’: quando sei messo malissimo, punta al massimo. E Fonseca sta puntando al massimo. Anche perché i due terzini sono due attaccanti aggiunti che si uniscono ai quattro attaccanti.

Queste le parole del giornalista espresse sulla formazione con cui Fonseca scenderà in campo spiegando che il Milan proverà ad attaccare rabbiosamente l’Inter sin dai primi minuti per cercare di portare a casa una vittoria.

Il club in caso di sconfitta potrebbe cambiare rotta con Igor Tudor in cima alla lista dei desideri in caso di esonero di Fonseca, ovviamente questa sarà però l’ultima spiaggia a cui il Milan vorrà ricorrere per non stravolgere l’ambiente a Milanello.