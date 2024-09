Milan, la Serie A si inchina a Pulisic: i numeri parlano chiaro

L’esterno statunitense del Milan è stato incoronato come migliore, i numeri sono sbalorditivi.

Da quando è arrivato in Serie A, Pulisic ha sempre fatto la differenza. Ha portato con se nel suo bagaglio a San Siro un mix di esperienza e consapevolezza, che hanno fatto si che si rivedessero sprazzi del Pulisic di Dortmund. Con Stefano Pioli in panchina ha realizzato una stagione stratosferica, con Fonseca ha già iniziato alla grande con 4 goal e 1 assist tra Serie A e Champions League. Il goal contro il Liverpool purtroppo ha solo illuso i tifosi rossoneri.

I presupposti sono ideali per conseguire una stagione anche superiore rispetto a quella realizzata nella passata annata, Christian Pulisic si è preso il Milan sulle spalle e non vuole più lasciare che prosegua da solo. Il classe 98′ era stato accolto dai vari tifosi italiani come un giocatore che non potesse spostare gli equilibri ma c’è invece un dato che dimostra l’esatto contrario. Ecco perché Pulisic è il migliore in Serie A in questo.

Pulisic come Lautaro, ecco perchè

Christian Pulisic non smette di stupire i tifosi rossoneri, sembra ringiovanito partita dopo partita. Ha trovato la sua dimensione al Milan e continuerà a offrire interessanti spunti offensivi e voglia di difendere la maglia del club in Via Aldo Rossi. Spera di ottenere l’aiuto anche degli altri esterni in squadra per le prossime gara, come accaduto con Leao a Parma per il momentaneo 1-1- al Tardini contro i ragazzi di Pecchia.

Christian Pulisic ha preso in mano il Milan in questo inizio stagione. In realtà lo statunitense è dall’inizio dell’annata 2023/2024 che sforna grandi prestazioni. A confermarlo sono i dati tra gol realizzati e assist a referto. Come riportato dal portale Opta, lo statunitense conta 19 reti e 12 assist da quando è approdato in Serie A, in totale ha preso parte, dunque, a 31 gol. Come lui solo Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, che tra lo scorso campionato e l’inizio di questa stagione conta ben 27 gol e 4 assist.

Dati che lo rendono a tutti gli effetti uno dei migliori nel suo ruolo , così come in generale in quanto calciatore, in Serie A e in Europa. Ha portato esperienza internazionale e leadership, qualcosa che mancava nello spogliatoio del Diavolo. Il prossimo obiettivo per lui è di poter finalmente vincere qualcosa con i rossoneri, i tifosi lo aspettano e credono che si possa fare.