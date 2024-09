Milan-Lecce, emergenza a poche ore dal match: arriva l’annuncio del tecnico

L’allenatore del club ha svelato alcune indicazioni in vista del match di venerdi sera a San Siro. Ecco le ultime dichiarazioni.

Domani sera comincerà la sesta giornata di serie A e il Milan di Paulo Fonseca aprirà le danze a San Siro contro il Lecce, una delle squadre più in difficoltà di questo campionato. Il Milan non aveva cominciato benissimo, anzi tutt’altro, ma nell’ultimo match i rossoneri hanno vinto il derby di Milano (dopo sei sconfitte consecutive) e può finalmente cambiare la stagione.

La sconfitta casalinga contro il Liverpool aveva preoccupato e non poco i tifosi, l’inizio stagione sembrava difficile e addirittura c’era chi paventava l’esonero in caso di sconfitta nel derby. Le cose fortunatamente sono andate diversamente e per il Milan comincia una nuova stagione. Diversa invece la situazione del Lecce, reduce da un impegno infrasettimanale nella sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo dove i pugliesi sono stati eliminati.

Il giorno prima del match il tecnico del Lecce Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa ed ha commentato la situazione della squadra. Non è un momento facile sia in chiave risultati che di formazione e il Lecce arriva a San Siro con tanti dubbi e un’emergenza importante in alcuni ruoli. Gotti ha sentenziato in conferenza: “Abbiamo un’infermeria piuttosto affollata, valuteremo chi sta meglio in chiave Milan”.

Lecce, ecco la conferenza stampa di Gotti in vista del Milan

Tanti i dubbi in casa Lecce e uno dei più pericolosi riguarda la stella della squadra Nikola Krstovic, capocannoniere del club in questa fase iniziale della stagione. Il giocatore è stato convocato, ma le sue condizioni sono da valutare e il tecnico deciderà se impiegarlo solo a poche ore dal match:

“A me interessa come si viene fuori da determinate situazioni, abbiamo parlato tutti insieme e senza nasconderci. Non ho avvertito particolari problemi”. La situazione del club non è semplice ma il tecnico è ottimista di una reazione proprio contro il Milan, Quotidiano di Puglia riporta la sua conferenza e Gotti ha proseguito:

“Il calcio ha una forte componente emotiva, ti riserva dei momenti inaspettati , certe volte ci sono delle avvisaglie e certe volte invece è tutto imprevedibile”. Va sottolineato che la panchina di Gotti non è saldissima e un ko pesante a San Siro potrebbe portare clamorosi quanto al momento difficili ribaltoni. Il Milan intanto prosegue a lavorare e Fonseca ha sottolineato in conferenza che non ci sarà ampio turnover in questa fase della stagione.