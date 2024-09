Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Fonseca sorprende tutti

Il Milan alle ore 20:45 affronterà il Lecce in casa. Intanto ecco le scelte ufficiali di mister Fonseca per il match.

Dopo la vittoria del derby il Milan avrà un’altra occasione per mostrare ai tifosi ciò che di buono si sta realizzando a Milanello. Fonseca è passato in poco tempo dall’oblio alla luce e adesso, come anticipato già in conferenza stampa, è tempo di dare continuità ai risultati positivi. Questa sera ci sarà il Lecce ad aspettare il Milan.

Con una vittoria il Diavolo si porterebbe a dieci punti in classifica e nonostante l’avvio non sia stato entusiasmante è ancora tutto totalmente in gioco per la squadra. I rossoneri potrebbero difatti inaugurare la sesta giornata in testa alla Serie A dopo diverso tempo. Alle ore 20:45 dunque a San Siro ci sarà il fischio d’inizio e ora sono state rese note le scelte ufficiali di Fonseca per il match e c’è una novità importante nell’undici titolare.

Milan-Lecce, le scelte ufficiali di Fonseca: Morata c’è in attacco

Questa sera torna la Serie A con la sesta giornata e ci sarà subito il Milan impegnato contro il Lecce. La squadra di Fonseca ha conquistato la seconda vittoria in campionato domenica scorsa proprio contro l’Inter e ora si trova a otto punti, con la possibilità di essere in cima alla classifica questa sera con una vittoria. Il Lecce di Gotti invece si trova nei bassifondi con solamente cinque punti e cerca la seconda vittoria.

Intanto sono state rese note le formazioni ufficiali e Fonseca ha dato concretezza a ciò che ha anticipato in conferenza stampa ieri. Si darà continuità alla formazione vincente del derby e la novità è la convocazione di Morata che sarà ancora titolare nonostante i dubbi sulle sue condizioni: si ripresenta quindi l’undici del derby. Tra i pali ci sarà sempre Maignan e in difesa nuovamente E. Royal a destra con Gabbia – confermato ancora dopo la rete a San Siro ai danni di Pavlovic – e Tomori come coppia centrale, Theo ovviamente presente a sinistra. A centrocampo ancora Reijnders assieme a Fofana con la mediana occupata da Pulisic e Leao. L’attacco sarà sostenuto quindi da Abraham assieme ancora a Morata, riproponendo l’attacco del derby. Ancora una panchina invece per Loftus-Cheek. Di seguito la formazione scelta da Fonseca:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Pulisic, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Pierret, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Dorgu, Ramadani, Coulibaly, Morente; Rebic, Krstovic. All. Gotti.