Milan-Liverpool, Fonseca non ci sta: risposta in diretta a Boban

Il Milan crolla contro il Liverpool: Fonseca risponde a Boban nel post gara.

È iniziata con una sconfitta l’avventura del Milan di mister Paulo Fonseca nella nuova Champions League. Dopo la vittoria di campionato col Venezia, i rossoneri sono andati al tappeto contro il Liverpool di Slot. La squadra lombarda ha incassato una severa lezione dinanzi al pubblico San Siro, perdendo per 3-1.

Al Milan non è bastata la rete di Morata per indirizzare la gara, il Milan ha ceduto il passo ai Reds, autori di una rimonta perentoria arrivata grazie ai gol di Konate, Van Dijk e Szoboszlai. Al termine del match, mister Paulo Fonseca, ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Fonseca risponde a Boban

Dopo la brutta batosta, Fonseca è stato accolto da una serie di critiche nel post gara andato in scena ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico è finito nel mirino degli opinionisti presenti in studio, Capello e Boban. “Pensare subito a reagire è la strada giusta? Penso che abbiamo giocato contro una grandissima squadra cominciando bene la partita sia offensivamente che difensivamente. Hanno fatto due gol da palla ferma cambiando la partita e il nostro equilibrio mentale, la squadra ha avuto un crollo e si sono manifestati problemi. In questo tipo di partita i dettagli fanno la differenza, non si può sbagliare. Loro sono più squadra di noi e l’hanno dimostrato, dobbiamo lavorare per avere 90’ di gioco e non 20. Dopo che abbiamo preso il secondo gol non abbiamo mai giocato, così è difficile”.

Sui gol presi nel primo tempo: “Nel primo gol si è visto che abbiamo marcatura a uomo su Van Dijk e l’altro difensore, l’abbiamo preparata così. Abbiamo preparato la partita sfruttando di più la fascia destra per poi mettere Leao in situazione di uno contro uno”.

Fonseca conclude rispondendo in modo diretto ad. una domanda di Boban: “Virare sul 4-3-3 per sfruttare Reijnders e Loftus-Cheek come mezzali? Rispetto tutte le opinioni, noi possiamo giocare in diversi modi ma dobbiamo migliorare in situazioni di uno contro uno. Per me Loftus può essere sia un numero 10 che un 8, per me Reijnders non ha le caratteristiche per giocare vicino a Fofana. Non abbiamo l’ossatura da 4-3-3. Mi piace avere vicino Reijnders, Loftus e Pulisic che creano le migliori situazioni”.