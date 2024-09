Milan-Liverpool, Fonseca scioglie i dubbi sull’attacco: chi gioca titolare contro i Reds

Intervistato da Sky Sport, Paulo Fonseca ha sciolto le riserve su chi sarà la punta titolare domani contro il Liverpool di Arne Slot.

Il Milan torna nel suo habitat naturale per rendere onore al suo DNA europeo. Inizia la Champions League, ma non come la concepiamo noi. Niente più fase a gironi, parte la classifica unica con ogni singola squadra che affronterà otto squadre, nel tentativo di qualificarsi agli ottavi ed evitare i playoff o, nella peggiore delle ipotesi, l’eliminazione diretta.

Il Diavolo comincia subito in quinta. Subito un big match per scaldare i motori. Alla “Scala del calcio” arriva il temibile Liverpool. Salutato Jurgen Klopp, i Reds hanno accolto Arne Slot che, dopo le prime tre gare incoraggianti, è inciampato contro il Nottingham Forest ad “Anfield Road”. Contro i rossoneri sarà tutta un’altra storia. I tre punti pesano già tanto e il Milan vuole subito approcciare bene alla competizione per evitare errori come quelli commessi nell’ultima edizione del torneo.

Come prevedibile, Fonseca schiererà i migliori. Intervistato da “Sky Sport”, il tecnico portoghese ha annunciato chi ricoprirà il ruolo di punta centrale:

“Domani giocherà Morata. Ha recuperato bene, sta bene. Abraham ha fatto la sua prima partita, abbiamo avuto solo due giorni di recupero, quindi domani toccherà allo spagnolo”.

Milan-Liverpool, Fonseca scioglie le riserve: “Domani gioca Morata”, poi su Ibrahimovic

Prima gara da titolare, quindi, per colui che di trofei continentali ne sa qualcosa. Alle spalle dello spagnolo agiranno Leao sulla sinistra e Pulisic sulla destra mentre sulla trequarti ancora spazio a Reijnders, con Loftus-Cheek in mediana affianco a Fofana. Per finire, davanti alla porta di Maignan la coppia difensiva sarà nuovamente composta da Pavlovic e Tomori, con Calabria e Theo terzini.

In tribuna tornerà anche il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimović, assente negli ultimi due impegni. Fonseca ha espresso l’importanza di avere una figura come lo svedese in società:

“E’ un’ispirazione per tutti noi. E’ troppo importante per noi. Oggi è stato qui con noi, è sempre importante averlo al nostro fianco”.

Successivamente il portoghese ha esternato tutta l’emozione per il ritorno in Champions League:

“E’ un privilegio tornare in Champions allenando il Milan. Dobbiamo fare di tutto per iniziare bene la Champions. Non sarà facile, il Liverpool è una delle migliori squadra in Europa. Tutti conosciamo la nostra qualità, ora dobbiamo capire che insieme siamo tutti più forte. Vincere domani porterebbe grande consapevolezza e fiducia. E’ una gara importante, non decisiva, è una grande opportunità per noi.”

Una grande chance per il Milan per certificare la rinascita dopo un avvio difficile.