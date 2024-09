Milan-Liverpool, scoppia il caso: tifosi rossoneri delusi

Mancano otto giorni alla super sfida Milan-Liverpool , ma è già scoppiato il caso nell’ambiente rossonero.

Un rientro di fuoco. Pochi giorni, e si ricomincia a fare sul serio, senza nuovi appelli. Il Milan è atteso da un tour de force che svelerà le reali ambizioni. Venezia per cominciare e andare alla ricerca del primo successo. A seguire un doppio confronto da brividi. Martedì a “San Siro” arriva il Liverpool, mentre domenica sera appuntamento fissato per la stracittadina con l’Inter.

Il match di sabato contro la banda di Di Francesco sarà una prova generale in vista dell’esordio in Champions League, competizione in cui il Milan vuole tornare protagonista dopo l’eliminazione e conseguente retrocessione in Europa League dell’anno scorso.

Una notte europea in cui il Diavolo dovrà far valere il suo DNA, grazie al sostegno dei suoi tifosi che, almeno per il momento, non stanno rispondendo come ci si augurava. A “San Siro” ci sono ancora tanti biglietti in vendita, il sold out è ancora lontano.

Milan-Liverpool, sold out lontano: cosa sta succedendo

La vendita dei tagliandi, giunta alla fase di acquisto libero dopo il periodo di prelazione per gli abbonati iniziata venerdì scorso, non sta andando come sperato. Tanti posti ancora vuoti, perfino i biglietti in Curva Sud non sono ancora esauriti.

Alla base di tutto potrebbe essere un sentimento di disappunto del popolo rossonero, deluso dalle prestazione negative offerte nelle prime tre giornate di Serie A dai propri beniamini. Al malumore si unisce anche si unisce anche la richiesta elevata di prezzo, con tagliandi che vanno dai 59 ai 349 cadauno.