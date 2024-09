Milan, Morata già in clima derby: lanciata la sfida all’Inter

Alvaro Morata scalda già i motori in vista della stracittadina contro l’Inter tra qualche settimana. Le sue dichiarazioni esaltano i tifosi.

Ci sono sfida che non potranno mai essere come le altre. Per ogni tifoso del Milan il derby contro l’Inter è probabilmente in cima alla lista. Vincere contro i rivali di sempre può rappresentare uno snodo cruciale in una stagione e quest’anno per il Milan può esserlo come non mai. L’avvio di stagione dei Rossoneri è stato a dir poco disastroso, ma il derby può essere la svolta.

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Diavolo dovrà affrontare il Venezia, con la vittoria unico risultato contemplato, e poi ci saranno i due big match contro Liverpool e appunto Inter. Fare risultato in entrambe le gare sarebbe un segnale decisamente importante, che potrebbe permettere alla squadra di voltare pagina in maniera definitiva.

Tra gli uomini più attesi c’è senza dubbio Alvaro Morata, costretto a saltare le sfide contro Parma e Lazio dopo il gol al debutto contro il Torino. Lo spagnolo è, però, pronto al rientro e sembra già essere in clima derby. Nelle ultime ore l’ex Atletico Madrid ha rilasciato, infatti, delle dichiarazioni dove non nasconde la sua voglia di fronteggiare i campioni d’Italia.

Morata suona la carica in vista del derby: “Pronto a segnare e a vincere”

Il neocampione d’Europa con la Spagna è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato soprattutto sull’attesissima sfida a San Siro in programma il prossimo 22 settembre. Il big match contro l’Inter e sempre più vicino e Morata non vede l’ora di scendere in campo, con la speranza di essere tra i grandi protagonisti della serata:

Non vedo l’ora di giocare il derby per segnare e vincerlo. È sempre una sfida speciale: ero venuto due volte a vederlo di nascosto per caprine l’importanza. L’Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare.

Queste le dichiarazioni di Morata che rivela anche di essere venuto a San Siro in passato per assistere ad una delle gare più calde del calcio italiano. Da quest’anno, però, il rossonero non sarà più un semplice spettatore e tutti i tifosi sperano che possa prendersi la scena e condurre i suoi alla vittoria. Una vittoria che manca da troppo tempo.