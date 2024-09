Milan, nessuno come Theo Hernandez: dato impressionante, raggiunta la leggenda

Theo Hernandez è tornato a sfrecciare. Il terzino francese ha messo da parte critiche e mugugni e ha raggiunto una quota impressionante.

Assist, gol e premio di migliore in campo. What else, direbbero oltremanica. È ufficialmente tornato Theo Hernandez. Come il suo Milan, ha risalito la china dopo un’alba di stagione molto difficile. Il cooling break di Roma contro la Lazio è solo un lontano ricordo. L’esterno francese è tornato ad arare la fascia assieme al suo compagno Leao. Se i due accendono i motori e spingono sull’acceleratore, il Diavolo va fortissimo.

Il francese ha timbrato il cartellino per la seconda volta consecutiva tra le mura amiche. Assistito dal portoghese, il numero 19 è andato a segno nella furia rossonera andata in scena tra il 38′ e il 43′ della prima frazione di gioco. Il popolo rossonero non può che compiacersi del ritorno di un grande Theo, che ora punta a dare il proprio apporto anche nella prossima partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Ormai, però, la rete del terzino transalpino non fa più notizia. L’esplosività di Hernandez ci ha abituato a dei bottini niente male per ogni campionato. Sommando tutte le annate, il laterale ha raggiunto quota 29 gol in rossonero, agganciando una leggenda milanista.

Milan, Theo Hernandez ancora in gol: il francese aggancia una leggenda rossonera

Con la rete siglata ieri, Theo ha raggiunto in vetta alla particolare classifica dei difensori goleador di casa Milan Paolo Maldini. Un traguardo straordinario, che il 19 è destinato a superare. Messo alle spalle Aldo Maldera, laterale rossonero tra il 1973 e il 1982. Ancor più indietro, invece, Serginho (18 reti), Baresi (12) e Panucci (9). Hernandez ha celebrato il successo di ieri e il traguardo raggiunto anche su Instagram.

La didascalia del suo post recita: “Vittoria e 29 gol con il Milan: felice di eguagliare il mio idolo Paolo Maldini!!Forza Milan”. Non si è fatta attendere la risposta dello storico capitano rossonero, che ha sottolineato ulteriormente i meriti dell’esterno milanista: “Grande Theo. La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, a te ne sono bastati 5. Sei speciale!”.

Classe riconosce classe, si dice in questi casi. Paolo Maldini rappresenta la storia del Milan e il suo nome rimarrà indelebile negli annali rossoneri. Theo Hernandez rappresenta però il presente e il futuro ed è destinato a lasciarsi alle spalle anche la leggenda ed idolo personale. Con le sue sgasate e i suoi gol il Diavolo può sognare in grande.