Milan News, Furlani lo blinda: il rinnovo è vicino!

Il rinnovo del big rossonero è sempre più vicino: il Milan vuole chiudere l’operazione quanto prima. Furlani è pronto a chiudere.

La settima per il Milan è iniziata nel migliore dei modi. Dopo tre gare a secco di vittorie, in cui sono arrivati appena 2 punti, la squadra di Paulo Fonseca nel weekend da poco passato ha finalmente portato a casa la sua prima vittoria stagionale. Successo che i rossoneri hanno conquistato in modo agevole contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, andato al tappeto con il punteggio di 4-0. Una vittoria che il Milan non può gustarsi a pieno, avendo il calendario fitto di impegni.

Dopo Venezia, i rossoneri domani torneranno sotto i riflettori di San Siro per il debutto in Champions League contro il Liverpool. Domenica, invece, i rossoneri saranno alle prese con il derby di Milano. Ma mentre Fonseca ed i suoi restano concentrati su quel che riguarda il rettangolo verde, la dirigenza del club continua a portare avanti alcune pratiche da risolvere quanto prima. Una di queste è bollata con il nome di Mike Maignan. I dialoghi tra il Milan e l’entourage del francese proseguono senza sosta, lasciando presagire che presto si possa arrivare ad un’intesa per il rinnovo.

Milan pronto a blindare Maignan: rinnovo vicino

Le parti sarebbero sempre più vicine dal trovare un accordo. Il Milan non ha alcuna voglia di lasciarsi scappare il francese, tenendoselo stretto il più a lungo possibile. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, la società rossonera e gli agenti del portiere francese si starebbero assottigliando il margine di distanza.

Le negoziazioni per il rinnovo non avrebbero ancora raggiunto la fase conclusiva, ma da entrambe le parti filtra ottimismo. Sia il Milan che gli agenti dell’ex estremo difensore del Lille sarebbero intenzionati a trovare un punto d’incontro per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Matteo Moretto è stato chiaro nel suo intervento ai colleghi di The Daily Briefing: “Il Milan sta negoziando il rinnovo di Maignan e ciò che emerge è che le parti sono ora più vicine a raggiungere un accordo”.

D’altro canto, Mike Maignan non avrebbe alcun problema a legarsi ancor più al club rossonero. Nonostante gli occhi di molti top club europei, il portiere classe 1995 vorrebbe continuare ad essere uno dei punti fermi del Milan. Al momento, Mike Maignan, in scadenza nel 2026, percepisce uno stipendio da 3,2 milioni di euro.

La volontà del Milan sarebbe quella di un prolungamento di contratto quasi alle stesse cifre di Rafael Leao, tuttora il giocatore più pagato del club rossonero (7 milioni di euro). I dialoghi proseguono, in casa Milan si respira un’aria positiva in questo senso. Presto, Mike Maignan potrebbe rinnovare con i rossoneri, regalando ai tifosi una grande gioia.

Il Milan vuole mettere sottochiave quello che è uno dei portieri più forti d’Europa, allontanandolo dalle grinfie di alcune big che stavano iniziando a farci un pensierino. Il rinnovo di Maignan è vicino, così come quello di Theo Hernandez. La fase interlocutoria prosegue e anche in questo caso la società rossonera sarebbe convita di arrivare ad una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Insomma, mentre la squadra di Fonseca resta focalizzata sul campo, la dirigenza sta continuando a fare passi in avanti per blindare i suoi giocatori più rappresentativi.