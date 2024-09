Milan News, voleva vestire la maglia rossonera: il retroscena è clamoroso

Il retroscena è clamoroso. L’attaccante voleva vestire la maglia del Milan: tifosi rossoneri spiazzati dalla notizia.

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, la campagna acquisti del Milan è stata incentrata particolarmente sulla ricerca dell’attaccante. Il club rossonero, di fatto, ha cercato di compensare all’addio di Olivier Giroud con gli acquisti di Alvaro Morata e Tammy Abraham. Prima ancora dell’arrivo dei due, la società rossonera ha provato, invano, di portare all’ombra della Madonnina Joshua Zirkzee. Era lui il primo nome per l’attacco, finito poi al Manchester United dopo alcune complicazioni con l’agente. Tra i principali nomi vagliati dal Milan, c’era anche Santiago Gimenez. Proprio su quest’ultimo è spuntato un clamoroso retroscena che riguarda anche il Milan.

Il retroscena su Gimenez è clamoroso: la sua volontà era chiara

Santiago Gimenez aveva una preferenza per il suo futuro. Secondo quanto riportato dal portale messicano, il ‘Periodico AM Leon’, era il Milan il club preferito dell’attaccante classe 2001. Il giovane centravanti sarebbe stato più che disposto a lasciare l’Olanda per dare vita ad una nuova avventura con i colori rossoneri.

Stando sempre al portale messicano, la società rossonera aveva presentato anche un’offerta. Proposta che però sarebbe stata ritenuta non congrua al valore del giocatore dal Feyenoord. Anche il Liverpool avrebbe fatto un tentativo, anch’egli non riuscendo a soddisfare le aspettative economiche degli olandesi.

Nonostante gli occhi di diversi prestigiosi club europei, Santiago Gimenez è rimasto in Olanda. In attesa che l’appetito delle società interessate si faccia concreto anche dal punto di vista economico, il centravanti italo-messicano continua a fare la differenza con la maglia del Feyenoord. In questa prima parte di stagione, Santiago Gimenez ha già messo a referto 4 gol e 2 assist in 7 presenze.