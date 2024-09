Milan, polemiche sul gol di Pulisic: “Situazione molto difficile”. Era da annullare?

Gol e polemiche, nel derby Inter-Milan. Dopo che il primo tempo è stato segnato dal botta e risposta di Pulisic e Dimarco, a decidere il match è stato Matteo Gabbia: ecco l’analisi degli episodi.

Il Milan si è aggiudicato il derby di ieri sera dopo le 6 sconfitte consecutive nella stracittadina. Un derby che può rilanciare il Milan nella corsa ai piani altissimi della classifica.

Ma ovviamente non è derby senza qualche polemica e successiva analisi: in particolare parliamo del gol di Christian Pulisic che ha sbloccato la gara e che è stato oggetto di controllo del VAR. In molti esperti e addetti ai lavori hanno analizzato la situazione.

Nel suo intervento ai microfoni di Pressing, Graziano Cesari ha commentato così la prova dell’arbitro Mariani e la sua direzione nel derby: “Prova superata per Mariani e per la squadra arbitrale, a cominciare da Di Paolo al VAR. Quando ha avuto una svista Mariani, Di Paolo è entrato in scena. Prestazione assolutamente ottimale, il gol di Pulisic è una situazione molto difficile. Facile confondere spalla e braccio, entrambi confermano che la palla è toccata dalla spalla. Mkhitaryan non protesta assolutamente ed è un segnale della decisione corretta dell’arbitro. In caso di tocco del braccio il gol sarebbe stato da annullare”.

Ha parlato ovviamente anche il designatore degli arbitri di A e B, Gianluca Rocchi, che ha commentato i casi più discussi del weekend di Serie A durante Open VAR su DAZN. Comincia proprio dal possibile e dubbio tocco di mano di Pulisic a viziare il vantaggio del Milan nel derby contro l’Inter: “La decisione di campo è corretta, il VAR è molto meticoloso e fa una seconda ricerca. Giusto indagare, ci fosse stato un tocco di mano punibile sarebbe stato giusto intervenire”.

Sempre a DAZN anche lex arbitro Luca Marelli aveva commentato così l’azione: “Mariani ha chiuso il derby con 17 fischi e un paio di episodi ben risolti, sia da lui che dal VAR. La rete di Pulisic dopo aver contrastato Mkhitaryan ha suscitato qualche dubbio per il suo controllo, ma si vede che è avvenuto con la spalla, quindi gol regolare. Sul rigore inizialmente assegnato al Milan si è lasciato guidare dal suo istinto più che da quel che aveva visto. Il presunto tocco di braccio di Lautaro non era altro che spalla. Provvidenziale l’intervento del VAR”.