Milan-Rabiot, corsa contro il tempo: notizia a sorpresa

Il calciomercato del Milan non sembra esser finito e prevede una corsa contro il tempo per ingaggiare Rabiot per questa stagione

Il Milan si trova in una situazione complessa in questo inizio di campionato, con un avvio deludente che ha visto la squadra raccogliere zero vittorie in tre partite.

Nonostante le aspettative elevate per la nuova stagione sotto la guida di Paulo Fonseca, il tecnico portoghese non è ancora riuscito a imprimere la propria impronta sulla squadra. I rossoneri hanno mostrato segni di difficoltà, mancando l’energia e la coesione necessarie per competere ai massimi livelli.

In questo contesto, il Milan è ancora attivo sul mercato, nonostante la finestra di trasferimenti si sia chiusa due giorni fa. La dirigenza rossonera sta esplorando l’opportunità di rinforzare la rosa con giocatori svincolati, e uno dei nomi più caldi è quello di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, attualmente senza contratto dopo l’esperienza alla Juventus, rappresenta un’occasione che il Milan sta valutando con attenzione. Durante il periodo attivo del calciomercato, il club aveva già mostrato interesse per Rabiot, ma ora la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero potrebbe risultare decisiva.

Il tempo stringe e il Milan è chiamato a prendere una decisione rapida per assicurarsi un rinforzo di qualità che potrebbe dare una svolta alla stagione.

Rabiot potrebbe essere l’uomo giusto per rilanciare il centrocampo rossonero e dare nuova linfa a una squadra in cerca di riscatto. La corsa contro il tempo è iniziata, e i prossimi giorni saranno cruciali per il futuro del Milan.

Rabiot, segnata una data sul calendario: c’entra la Champions

Per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Adrien Rabiot, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha tempo fino il 2 settembre per inserirlo poi nella lista UEFA per le coppe europee.

Il calciatore ex Juventus è propenso nell’andare a giocare in un top club e non restare fermo una stagione, ma il tempo stringe e l’obiettivo di giocare una coppa europea è sempre più lontano. Una corsa contro il tempo vede il Milan continuare ad insistere per convincere il calciatore a trasferirsi sin da subito alla corte rossonera, così da inserirlo nella lista dei calciatori che saranno presenti in Champions League durante questa stagione.

Corteggiamenti lunghi e duraturi quelli tra il Milan e Rabiot, una storia d’amore ormai presente da tempo ma mai cominciata.

Le ore passano e il 2 settembre si avvicina sempre di più, ma la dirigenza rossonera è fiduciosa nel chiudere l’operazione e regalare a Paulo Fonseca un’ulteriore rinforzo per competere al meglio durante questa annata.