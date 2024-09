Milan, scelta fatta: ecco chi sarà il sostituto di Bennacer

Il Milan non ricorrerà al mercato: la società ha scelto chi sarà il sostituto di Bennacer, nessun dubbio

L’infortunio di Bennacer è un duro colpo per il Milan che, a quanto pare, dovrà farne a meno per tre mesi, in attesa dei risultati degli esami che l’algerino farà a Milanello.

Un problema al polpaccio per il centrocampista; e adesso scatta l’emergenza.

Paulo Fonseca, senza l’ex Empoli, avrà tre centrocampisti più eventualmente Loftus-Cheek, ad oggi, però, considerato più un trequartista.

I tifosi spingevano per un ritorno sul mercato degli svincolati, con Adrien Rabiot che ancora scalpita. La società però ha deciso di non intervenire ma di risolvere il problema grazie al Milan Futuro.

Il sostituto di Bennacer arriverà infatti dalla squadra U23, ma non ne sarà soltanto uno.

Nella testa del club, in comune accordo con la società, ci sono due profili che possono essere presi in considerazione per sostituire l’algerino.

Doppia opzione per sostituire Bennacer, il Milan ha deciso

Il Milan infatti è convinto che nella squadra U23 ci siano i profili giusti per sostituire Bennacer, sia dal punto di vista tecnico-tattico che di personalità, e per questo non ci sia bisogno di prendere qualche svincolato.

La società ha pensato seriamente a Rabiot nel corso dell’estate, ma si è scontrata con le altissime richieste economiche della madre agente: 12 milioni a stagione, onestamente troppi per un giocatore importante ma non a quei livelli.

Piuttosto, la società preferisce quindi dare spazio ai ragazzi del Milan Futuro, in particolare due che troveranno più spazio in assenza di Bennacer.

Si tratta di Kevin Zeroli e di Silvano Vos.

L’olandese ha fatto il suo debutto contro il Carpi e ha dato impressione di essere di un livello molto più alto rispetto a quello della Serie C.

Se ne è accorto anche Fonseca, che già per la partita contro il Venezia ha intenzione di portarlo in panchina. Il problema è che Vos non può giocare in Champions League per questioni burocratiche, ed è qui che diventa importante il ruolo di Zeroli.

Italiano e capitano del Milan Futuro, il centrocampista può diventare un risorsa molto importante, anche nei due di centrocampo, ruolo che ha ricoperto in queste prime partite in Lega Pro.

Fonseca potrebbe quindi raccogliere il lavoro di Bonera e utilizzare Zeroli in quella posizione.

In coppia con Vos, entrambi possono rappresentare un risorsa di grande livello, così da accelerare anche il percorso di crescita.