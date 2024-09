Milan-scudetto, arriva la bocciatura inaspettata: “Vengono dopo tre squadre”

Il Milan è tornato a vincere nell’ultima settimana. Due vittorie importanti e una squadra che sembra finalmente reagire alle difficoltà.

Manca solo Parma-Cagliari e terminerà ufficialmente la sesta giornata di serie A. La lotta al vertice vede il Napoli ora al primo posto, la sesta squadra diversa in vetta nelle prime sei giornate e un campionato che si dimostra scoppiettante. Una settimana fa il Milan di Fonseca era ad un passo dal baratro, poi tra derby e Lecce è cambiato totalmente tutto.

C’è chi ora inizia a credere nello scudetto e chi invece sottovaluta i rossoneri come l’avvocato Dario Canovi che in queste ore ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha analizzato la lotta scudetto. Parole piuttosto nette e quasi di sfiducia nei confronti della squadra di Fonseca, almeno in chiave scudetto.

Milan, il messaggio ai rossoneri è chiaro

Parlando delle squadre candidate allo scudetto l’avvocato Canovi ha sentenziato: “Le favorite per lo scudetto restano Inter, Napoli e Juve, poi vengono Milan e Atalanta. Bisogna aspettare qualche altra partita ma è ancora presto”, ha chiarito ma ha anche dato un ulteriore messaggio di fiducia al club rossonero:

“Milan ritrovato? Secondo me si, non giochi contro l’Inter in questo modo se non stai bene. Fonseca si è rimesso in carreggiata e la vittoria contro il Lecce è un messaggio chiaro”.