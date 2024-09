Milan, sfuma il sogno per il post Fonseca: non è nella lista della dirigenza

Il matrimonio tra il Milan e Fonseca è ormai ai titoli di coda, per questo motivo la società lavora per trovare il sostituto. Di seguito il nome che non è presente nella lista e fa sfumare il sogno dei tifosi.

Quello che sta affrontando il Milan non è un periodo semplice. Una sola vittoria in questo inizio di stagione avvenuta contro il Venezia. Anche l’esordio in Champions League ha portato con sé molte critiche soprattutto per il modo di giocare e ha alimentato maggiormente voci sul possibile esonero di Paulo Fonseca.

Questo clima, all’interno della squadra, non fa altro che complicare ulteriormente le cose in campo. Con il calendario così folto, però, non c’è tempo da perdere e il Milan deve provare a voltare subito pagina e concentrarsi sulla prossima partita in programma. Per la quinta giornata di Serie A, infatti, i rossoneri dovranno sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

Una partita importante per i tifosi e forse proprio per questo motivo Paulo Fonseca è ancora sulla panchina del Diavolo. Il match di domenica sera indicherà quindi il futuro del tecnico portoghese, che in caso di sconfitta o pareggio sembra sia destinato a lasciare Milano.

Per non farsi trovare impreparati, la società rossonera sta valutando i possibili nomi presenti per poter sostituire al meglio Fonseca e riportare il Milan in alto per tornare a gareggiare per gli obiettivi che si erano predisposti ad inizio stagione.

Milan, le ultime novità sul futuro dell’allenatore

Giorni caldi in casa Milan sia per il campo dove la squadra dovrà affrontare l’Inter, ma anche fuori con la dirigenza che deve prendere decisioni importanti. In caso di esonero di Fonseca, le piste più calde sono quelle di Maurizio Sarri e Igor Tudor, in quanto sono allenatori che già conoscono il campionato italiano, ma non solo, si parla anche di valutare altri profili come quello di Edin Terzic. Il noto giornalista sportivo, Matteo Moretto, sul The Daily Briefing, però, riporta come le valutazioni definitive sull’allenatore Fonseca saranno prese solo dopo il derby di domenica sera. Di seguito sono riportate le sue parole.

Secondo Moretto la dirigenza valuterà la posizione di Fonseca in modo molto approfondito solo dopo il derby.

Afferma come il Milan stia lavorando su potenziali alternative, ma senza ancora un vero obiettivo poiché vuole che l’attenzione sia sul derby. Tra i tanti nomi usciti per sostituire Paulo Fonseca, il giornalista Moretto escluderebbe Terzic.