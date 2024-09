Milan, stoccata da non credere: la frecciata su Kalulu

Il giocatore francese, passato alla Juventus, è stato protagonista di una grande prestazione nella giornata di ieri.

In casa Milan si respira un clima di tensione dopo il deludente inizio di stagione. Cinque punti in quattro partite in Serie A e la sconfitta nell’esordio in Champions League contro il Liverpool. Una squadra che pare demotivata e stenta a mettere in campo i propri ideali di gioco. Inoltre, come riportano diverse testate giornalistiche, Fonseca potrebbe già essere arrivato all’ultima spiaggia dopo poco più di due mesi di lavoro. In questo senso risulterà cruciale il derby di questa sera contro l’Inter, valido per la quinta giornata di campionato. Il tecnico portoghese sta valutando alcuni cambiamenti per sorprendere i nerazzurri, che hanno vinto gli ultimi 6 scontri con il Diavolo.

Il Milan potrebbe dunque presentarsi al match di questa sera con un 4-4-2 super offensivo, che vedrebbe Leao e Pulisic come esterni di centrocampo e la coppia Morata-Abraham in attacco. Per quanto riguarda invece il reparto arretrato ci sarà Maignan tra i pali dopo l’infortunio rimediato nella partita di Champions di martedì. Verso la panchina Pavlovic che verrà sostituito da Gabbia mentre come terzini agiranno Theo Hernandez e l’acquisto del mercato estivo Emerson Royal. Restando in tema mercato e terzini, è arrivata una frecciata da parte di una testata giornalistica al Milan.

Kalulu-Milan, la Gazzetta dura sulla cessione del giocatore

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sono presenti le pagelle della partita tra Juventus-Napoli, terminata con il risultato di 0-0. Per i bianconeri, secondo la Rosea, il migliore in campo è stato Pierre Kalulu, ex difensore del Milan. Il quotidiano ha valutato la prestazione del giocatore con un voto pari a 7 e motivato così il voto: “Fateci capire, il Milan ha ceduto Kalulu per Emerson Royal? È corretto? Kalulu alla Juve sembra Ruben Dias, Emerson Royal al Milan è Emerson Royal”.

Dura frecciata dunque nei confronti del Milan, a cui viene criticata un’operazione di mercato che al momento non sembra fruttare un granché. Emerson Royal al momento ha dimostrato ben poco e non sta ripagando i 15 milioni di euro spesi dalla società per portalo a Milano. Kalulu invece in maglia Juventus sembra aver trovato la condizione giusta per esplodere e se continuerà così c’è una buona probabilità che venga riscattato.

Già questa sera Emerson avrà la possibilità di dimostrare il proprio valore contro un’avversaria difficile come l’Inter. Nell’eventualità di un’altra prestazione sottotono, il giocatore rischia di perdere posizioni nelle gerarchie. Insomma, in casa Milan Fonseca non sembra l’unico ad essere all’ultima spiaggia.