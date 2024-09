Milan, tifoso d’eccezione: a sorpresa sul palco in rossonero (FOTO)

I rossoneri questa sera saranno impegnati contro il Lecce, ma per qualcuno continua la festa per la vittoria nel derby.

In casa Milan ci si prepara alla sfida della sesta giornata di Serie A contro il Lecce. Questa sera i ragazzi di Fonseca ospiteranno i salentini a San Siro, cercando di dare continuità alla vittoria nel derby di settimana scorsa. Alle 20:45 ci sarà il fischio d’inizio, con il Diavolo che dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione vista la settimana scorsa. L’unica eccezione sarà Loftus-Cheek dal primo minuto al posto dell’acciaccato Morata, che verrà preservato in vista della sfida di Champions League di martedì contro il Bayer leverkusen. I rossoneri dunque, dopo aver battuto i campioni d’Italia, proveranno a ripetersi anche contro quelli di Germania.

Tornando invece alla partita di questa sera, sarà fondamentale scendere in campo con la stessa fame e determinazione visti contro l’Inter. Conquistare i tre punti significherebbe non solo mettere pressione alle rivali, ma anche arrivare al big match di martedì con la giusta consapevolezza dei propri mezzi. I rossoneri, al momento, hanno totalizzato 8 punti in 5 partite, mentre il Lecce 5 punti in altrettante sfide. Gli uomini di Gotti arrivano dall’eliminazione di martedì in Coppa Italia per mano del Sassuolo e per questo avranno molta voglia di riscatto. Il Milan dovrà quindi essere bravo a non sottovalutare la sfida e conquistare una vittoria davanti ai propri tifosi.

Milan, Nek festeggia ancora: sul palco con la maglia rossonera

Restando in tema tifosi, questa sera saranno oltre 70mila a supporto della squadra di Fonseca. Nel frattempo però, c’è ancora qualcuno di fede milanista che continua a festeggiare la vittoria di settimana scorsa nel derby. Come riportato dal Corriere della Sera, il cantante Filippo Neviani, in arte Nek, si è presentato sul palco con la maglia rossonera. Ieri sera infatti, in occasione di una delle tappe del suo tour insieme al cantante interista Francesco Renga, Nek è salito sul palco con la maglia del Milan continuando la festa per la vittoria nel derby. Il tutto testimoniato anche da un post sul profilo Instagram del cantante (di seguito la foto).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

Neviani ha dunque continuato la festa per il derby, dopo ben 6 sconfitte di fila che in questi anni hanno fatto gioire i tifosi nerazzurri. Una sorta di vendetta per il cantante emiliano, che a febbraio era stato schernito dall’amico Renga sul palco di Sanremo, quando quest’ultimo si era presentato con la maglia dell’Inter per cantare “Pazzo di te” (singolo composto proprio da Renga e Nek).

Nek si è quindi tolto uno sfizio, diventando anche virale sui social. La squadra invece deve pensare a vincere le prossime sfide, a partire da quella di questa sera contro il Lecce.