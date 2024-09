Milan, una big d’Europa mette gli occhi su Maignan: rinnovo in bilico?

Mike Maignan sarebbe finito nel mirino di un top club europeo: il Milan rischia di perdere uno dei suoi giocatori migliori.

I dialoghi per il rinnovo tra il Milan e Mike Maignan vanno per le lunghe. La società rossonera, di fatto, non ha ancora trovato un punto di incontro dell’entourage del portiere francese, in scadenza di contratto a giugno 2026. Le intenzioni del club sono quelle di blindare uno dei suoi giocatori chiave, consapevole dell’importanza di Maignan sia dentro il rettangolo verde che nello spogliatoio.

Il portiere classe 1995 è uno dei leader del Milan, ma è anche uno dei migliori estremi difensori d’Europa. Virtù che la compagine lombarda vuole riconoscergli cercando di imbastire un rinnovo alle stesse cifre o quasi a quelle pattuite per il prolungamento di contratto di Rafael Leao, tuttora il giocatore più pagato della rosa con 7 milioni percepiti a stagione. In casa Milan c’è ottimismo per la stretta di mano, ma per ora la fumata bianca è ancora lontana. L’attuale situazione potrebbe favorire l’inserimento in gamba tesa di chi ha sempre apprezzato Mike Maignan, come un top europeo in particolare.

Un top club europeo vuole Maignan: Milan in apprensione

L’ultima notizia lanciata dalla Spagna ha portato un pizzico di apprensione all’interno del mondo Milan per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.ca’, il portiere del club rossonero sarebbe finito nei discorsi del Barcellona. I blaugrana avrebbero iniziato a discutere seriamente della possibilità di ingaggiare Mike Maignan dopo il grave infortunio di Marc-André Ter Stegen.

In occasione dell’ultima giornata di campionato contro il Villarreal, il portiere tedesco si è procurato una rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, lasciando il campo in barella e mettendo automaticamente fine alla sua stagione. L’infortunio, di fatto, lo terrà fuori dal terreno di gioco per oltre 7 mesi.

Dopo l’inaspettato ko di Ter Stegen, il Barça si sarebbe messo alla ricerca del degno erede. La compagine spagnola, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di rimanere senza una figura di rilievo tra i pali per tanto tempo. Per questo motivo, il Barcellona starebbe vagliando diverse opzioni, una di queste si chiama Mike Maignan.

Il Barça avrebbe iniziato a fare delle attente riflessioni nel ruolo del portiere tenendo in considerazione un fattore non di poco conto. Per Ter Stegen si tratterà dell’ennesima operazione al ginocchio infortunato. Il portiere è finito sotto i ferri già nel 2020 e nel 2021. Inoltre, l’ex Borussia Mönchengladbach comincia ad avere un’età calcistica avanzata. Questi particolari dettagli potrebbero spingere il Barcellona verso l’acquisto di un nuovo portiere.

Mike Maignan è uno dei primi nomi, insieme a quello di David Raya, estremo difensore dell’Arsenal. Al momento, però, il Barça avrebbe espresso solo un semplice interesse per il portiere del Milan, nulla di più. Alla società rossonera, infatti, non sarebbe prevenuta alcuna offerta. Tuttavia, le lusinghe del Barcellona potrebbero far riflettere Mike Maignan sul suo futuro, spingendolo a valutare un possibile addio al Milan.