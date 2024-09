Milan-Venezia, è l’ora di Rafa Leao: il portoghese chiamato ad un’importante risposta

Il match di questa sera tra Milan e Venezia è importante per tanti motivi. La società e i tifosi rossoneri attendono importanti risposte.

L’anticipo serale della quarta giornata di serie A vede di fronte opposte Milan e Venezia. Due squadre con obiettivi totalmente diversi in questa stagione, ma entrambe al momento a quota 0 vittorie stagionali. Se la squadra di Di Francesco necessita di un’impresa diversa è la situazione del club rossonero che deve assolutamente reagire dopo il deludente inizio stagionale.

Per l’occasione Fonseca utilizzerà quasi tutti i migliori e non farà turnover in vista dei prossimi delicati match contro Liverpool e Inter. Il pari contro la Lazio ha scatenato numerose polemiche, non tanto per il risultato che all’Olimpico ci può stare ma soprattutto per la questione del Cooling Break con Leao e Theo Hernandez protagonisti.

I due appena entrati sono rimasti dall’altra parte del campo e non sono andati ad ascoltare il tecnico con il resto della squadra. Una situazione normale secondo i diretti interessati, meno per la critica e negli ultimi giorni sono piovute critiche, in particolare su Leao. Il portoghese ha risposto alle critiche e a Di Canio sui social ma le sue mosse non sono piaciute a tutti ed anche in conferenza ne ha parlato Fonseca. Il tecnico non ha dato certezze sulla titolarità ma a meno di colpi di scena il portoghese (e anche Theo) partirà dal primo minuto.

Questa settimana è fondamentale per il club rossonero e Leao è chiamato a dare risposte. I tifosi e la società vogliono vedere la sua miglior versione, parliamo d’altronde del miglior giocatore della squadra.

Milan, Leao chiamato alla svolta

Il talento di Leao non si discute ma il giocatore mostra fin troppi alti e bassi. Come sottolinea Tuttosport il momento del club rossonero è piuttosto delicato e Fonseca si affida ai suoi uomini migliori per la svolta, appunto Theo Hernandez e soprattutto Rafa Leao. Tutti – dagli addetti ai lavori ai tifosi – osserveranno le prestazioni di Leao e ci si attende una svolta.

Il club ha rinnovato il contratto a Rafa e gli ha somministrato una clausola rescissoria a cifre altissime, ora Leao deve dimostrare tutto il suo valore e deve rispondere alle critiche. E’ fondamentale per lui e soprattutto per il Milan, due punti nelle prime tre gare non bastano, serve una reazione immediata e questi 8 giorni potrà dare importanti risposte alla stagione della squadra di Paulo Fonseca.