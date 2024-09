Mondo del calcio in lacrime: è scomparso l’ex allenatore di Empoli e Bari

Bruttissima notizia arrivata in mattinata che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. L’ex allenatore di Empoli e Bari è morto.

Giornata difficile per il mondo del calcio e per tutti i suoi tifosi. Negli scorsi minuti è arrivata la notizia riguardo la morte di Gaetano Salvemini, storico allenatore di Serie A e Serie B che ha lasciato un segno indelebile in tutte le squadre in cui ha allenato, ma anche nelle avversarie. L’ex tecnico italiano è scomparso all’età di 82 anni.

Lutto nel calcio: Salvemini ci lascia all’età di 82 anni

Nella sua carriera da giocatore Salvemini, originario di Molfetta, vanta anche un’esperienza con la maglia dell’Inter. I suoi più grandi successi li ha trovati, però, in giacca cravatta. Da ricordare soprattutto le sue avventura sulla panchina dell’Empoli, con cui ha debuttato in Serie A, ed anche su quella del Bari. Con il club pugliese vanta una promozione in Serie A e soprattutto una storica vittoria della Mitropa Cup nel 1990.

La sua scomparsa lascia senza dubbio un grande vuoto in tutte le persone che lo hanno conosciuto, ma anche in quelle che ne hanno sentito semplicemente parlare. Le nostre sentite condoglianze vanno alla famiglia e a tutti i suoi cari.