Morata ironizza a fine partita: “Non so cosa sia”, commenta poi la vittoria

Il Milan vince e convince a San Siro. Alvaro Morata nel post-partita a DAZN ironizza e poi parla della vittoria.

Il Milan vince agevolmente contro il Lecce in casa e per questa sera Fonseca si gode la vetta in cima alla Serie A. Un Milan più incisivo che sa scuotersi e i gol di Pulisic, Morata e Theo nel giro di pochi minuti stendono il Lecce di Gotti. Nel post partita a DAZN ecco Alvaro Morata che assieme a Theo ironizza e parla della gran partita portata a casa.

Morata felice a fine gara: le sue parole sulle condizioni fisiche e non solo

Autore di un gran gol di testa alla fine Morata ha inciso sulla partita nonostante sembrava essere in dubbio. Fonseca ci ha creduto è il risultato ha sorriso al Milan. Nel post-partita a DAZN queste le parole dello spagnolo:

Sono molto contento, bisogna continuare su questa strada. Borsite? Non so nemmeno come si scrive. Sono contento di essere qua e per la vittoria di questa sera. Dobbiamo continuare così.

Così il centravanti ironizza sulla sua condizione fisica, senza perdere tempo nel lasciare un sorriso alle telecamere, spronando poi la squadra e i suoi compagni.