“Neanche con il City”: Fonseca sorprende tutti, arriva la sentenza in conferenza

Fonseca spiazza tutti con le sue parole in conferenza stampa: il tecnico non ha esitato dopo la vittoria contro l’Inter.

Il Milan ritrova il sorriso e la vittoria nel derby. Dopo sei ko consecutivi, la squadra rossonera torna a mettere a segno un successo contro l’Inter di Simone Inzaghi, andata ko con il punteggio di 2-1. È stato Matteo Gabbia a consegnare la vittoria al Diavolo, prendendosi la scena nel finale della ripresa con un imperioso stacco di testa. Un trionfo rossonero che Paulo Fonseca ha analizzato con parole molto forti nel corso del post gara.

Fonseca non ha dubbi: il tecnico è sicuro

È stato un Paulo Fonseca molto diretto e senza veli quello che ha parlato dinanzi ai microfoni della stampa. Dopo le consuete interviste alle Tv, il tecnico ha tenuto la solita conferenza stampa post gara. Fonseca ha ribadito un aspetto specifico: “Siamo ripartiti dal primo giorno, abbiamo giocato solo 5 partite in Serie A. So che i risultati non sono il massimo ma abbiamo continuato a credere nelle nostre idee. Il Milan non vinceva da 6 derby”.

Fonseca è chiaro: “È stata una vittoria importante in un momento difficile ma è la normalità, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo vinto oggi ma dobbiamo essere equlibrati, non eravamo i peggiori ieri e non siamo i migliori oggi. Ho parlato un’ora e mezzo con i giocatori all’allenamento mercoledì. Mi ha portato tanta fiducia questa settimana”.

Fonseca sottolinea: “Mi è piaciuto come abbiamo lavorato difensivamente. Abraham ha fatto un lavoro fantastico. Non ricordo una squadra che ha creato così tanto contro l’Inter, ho rivisto anche la partita con il City. Il derby è una partita che marca i tifosi, quando sono arrivato qui. Ho sentito la voglia di vincere il derby dal primo giorno che sono qui”.