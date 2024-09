News Milan, che mazzata dopo la Lazio: “Mai visto prima”

Dura critica dopo l’ennesimo passo falso del Milan di Paulo Fonseca. Le dichiarazioni sull’ultima gara sono una vera e propria mazzata.

Le prime tre giornata del nuovo Milan di Paulo Fonseca sono state senza troppi mezzi termini abbastanza tragiche. I Rossoneri hanno totalizzato appena due punti, non trovando mai la vittoria e mostrando un’evidente fragilità difensiva. La squadra ha dato l’impressione di poter crollare ad ogni avanzata degli avversari e sei gol subiti, arrivati inoltre su azioni sempre abbastanza simili, ne sono la dimostrazione.

Il popolo rossonero ha già iniziato a spazientirsi e in queste ultime ore si sta creando una spaccatura all’interno della tifoseria, tra chi crede che il nuovo tecnico rossonero sia il principale rossonero e chi crede, invece, che alcuni giocatori non siano all’altezza. Il caos non sembra, però, esserci solo tra i tifosi ma anche all’interno dello spogliatoio: su tutti Theo Hernandez e Rafa Leao (inizialmente in panchina contro la Lazio).

Proprio nella sfida di ieri sera, infatti, i due rossoneri hanno fatto discutere per un episodio avvenuto nel cooling break. Il francese e portoghese, entrati da pochi minuti, hanno deciso di non avvicinarsi alla panchina con il resto della squadra dando la sensazione di voler quasi sfidare Fonseca. Il gesto è stato ovviamente duramente criticato.

Milan-Lazio, Sabatini si scaglia contro Theo e Leao: “Scena clamorosa”

Nel post partita il terzino ex Real Madrid si è giustificato dicendo che è restato in campo in quanto entrato dalla panchina solo pochi minuti prima. Le sue parole non hanno, però, convinto e ad essersi schierato contro questo gesto è stato anche Sandro Sabatini. Intervenuto su calciomercato.com, il noto giornalista non ha perdonato i due rossoneri che hanno dimostrato, a detta sua, come ci sia tensione con Fonseca:

La scena del cooling break è clamorosa. Mai vista prima. Theo e Leao sono rimasti in disparte per conto loro, dopo essere stati messi in disparte proprio dall’allenatore. Sotto gli occhi di tutti. Senza nascondere nulla. Anzi, sottolineando con clamorosa evidenza la disconnessione con Fonseca.

Questo il pensiero di Sabatini, abbastanza in linea con quello di una gran parte dei tifosi rossoneri. Al termine della gara sia Theo Hernandez che Fonseca hanno cercato di minimizzare la vicenda, ma la sensazione è che all’interno del gruppo ci sia più di una frattura. Più volte al terzino francese e a Leao è stato rimproverato di non saper essere dei leader nei momenti del bisogno e questo episodio di certo non rema dalla loro parte.