News Milan, cresce l’ottimismo per Thiaw: quando può tornare

Aumenta la fiducia in casa Milan riguardo le condizioni di Malick Thiaw. Può tornare a disposizione in una gara ben precisa.

Il ritorno dalla sosta per le Nazionali dovrà rappresentare una svolta per il Milan. Ai Rossoneri e a Paulo Fonseca non è più concesso sbagliare ed è per questo motivo che ulteriori passi falsi potrebbero costare molto caro al tecnico portoghese. Nelle prossime gare servirà un cambio di rotta ed è chiaro che per farlo l’ex Roma avrà bisogno di tutto l’organico a disposizione. Il rientro di Alvaro Morata si avvicina, ma sembra essere ancor più vicino quello di Malick Thiaw.

Thiaw in netto recupero: può esserci contro il Venezia

Il centrale tedesco ha dovuto saltare il big match contro la Lazio a causa di un lieve distorsione alla caviglia, ma ora la situazione sembra essere in netto miglioramento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell’ambiente rossonero c’è sempre più fiducia riguardo le condizioni del classe 2001 e nel mirino sembra esserci già la gara di campionato contro il Venezia.

La sfida contro i lagunari sarà la prima dopo la pausa per le Nazionali, con Thiaw che potrebbe dunque già essere di nuovo a disposizione. Difficile che possa far parte dell’undici titolare, ma la sua presenza sarà comunque importante soprattutto se si considera il tour de force che aspetta il Milan nelle prossime settimane.