News Milan, Fonseca può sorridere: il titolarissimo è recuperato

Sospiro di sollievo per Paulo Fonseca. In vista del derby di domenica, l’allenatore potrà contare sul titolarissimo. L’allarme infortunio è rientrato.

I giorni di avvicinamento al derby non sono vissuti con la dovuta tranquillità e spensieratezza a Milanello. La sconfitta di Champions League ha reso nuovamente l’aria pesante. Ogni singola pedina, dal presidente ai giocatori passando per dirigenti e allenatore, è sotto attacco. Un clima non ideale per preparare un confronto così importante come quello in programma domenica sera contro i “cugini”.

Inutile nascondersi. Sulla carta l’Inter parte coi favori del pronostico, forte del pareggio di Manchester che ha dato ulteriore fiducia ai ragazzi di Simone Inzaghi. E non solo. Il Milan approccia a questo impegno nel peggiore dei modi, scarico fisicamente e mentalmente. Ma calcio non è sinonimo di matematica. I derby, si sa, sono partite a sé, dove molte volte chi si sente più sicuro si adagia sugli allori cedendo il fianco agli avversari.

Il Diavolo dovrà tirare fuori dal cilindro una prestazione d’orgoglio, anche per salvare il proprio allenatore il cui futuro è più che mai in bilico. Quanto meno, dal centro sportivo di Milanello giungono notizie incoraggianti sulle condizioni di Mike Maignan, uscito acciaccato martedì scorso.

Milan, notizie incoraggianti da Milanello: le condizioni di Maignan

Il portiere, a quanto riportato da Sky Sport, può dirsi pienamente recuperato. Il francese si è allenato regolarmente in gruppo. A meno di imprevisti, il numero 16 rossonero dovrebbe difendere regolarmente i pali del Milan. È rientrato quindi l’allarme scattato nel corso del match contro il Liverpool quando, a seguito di uno scontro di gioco con Calabria, l’estremo difensore non è riuscito a proseguire, uscendo dal campo lasciando spazio al giovane Lorenzo Torriani.

Le preoccupazioni per i tempi di recupero si erano placate anche dopo il referto degli esami che non aveva evidenziato lesioni, ma solo un semplice trauma contusivo alla coscia destra. Nulla che possa quindi precludere la sua presenza dal primo minuto nell’incontro decisivo di domenica sera, fischio d’inizio alle 20.45. Aggiornamenti incoraggianti anche da Davide Calabria, anch’egli presente durante la seduta di oggi con il resto del gruppo.

Anche il terzino azzurro dovrebbe ricoprire il ruolo di laterale basso di destra contro i “cugini” malgrado l’assenza nell’ultima sfida di campionato contro il Venezia. Quasi al completo, quindi, il mosaico a disposizione di Fonseca, che in questi giorni dovrà fare più che mai gruppo per evitare il tracollo definitivo.