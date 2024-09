News Milan, il bilancio sorride: sancito un record storico

In casa Milan anche il bilancio sorride, eccome se sorride. Ottimi numeri registrati nel 2023/2024, con un record storico sancito.

È ufficialmente tornato il sereno in casa Milan. I successi contro Inter e Lecce hanno portato una grande dose di autostima, nel gruppo, tra i dirigenti e soprattutto in mezzo al popolo rossonero. Finalmente la squadra di Paulo Fonseca recita come un’unica corale, con grande armonia in ogni singola pedina dello scacchiere. I leader carismatici sono tornati a prendere per mano la squadra, dimenticando tutte le polemiche del passato, messe oramai alle spalle.

Stanno crescendo anche i nuovi arrivati dal mercato estivo. Youssouf Fofana è entrato subito negli schemi, Emerson Royal sta migliorando le prestazioni e Alvaro Morata rimane un grande trascinatore, ieri al secondo gol in rossonero. Il tutto senza dimenticare anche Tammy Abraham, in grande sintonia con gruppo e ambiente, Strahinja Pavlovic, che rimane una grande risorsa per Paulo Fonseca Si stanno rivelando quindi azzeccate le mosse e soprattutto le cifre investite sulle entrate.

Cifre che sorridono eccome in via Aldo Rossi, anche per quanto riguarda il capitolo bilancio. In base a quanto riportato da “Calcio e Finanza”, per il secondo anno consecutivo il club ha fatto registrare un risultato netto positivo di 4,1 milioni di euro.

Milan, bilancio ancora in positivo: numeri da record per i ricavi

Nella serata di giovedì il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023. Dati che verranno sottoposti anche all’Assemblea degli Azionisti in programma per fine ottobre. Risultati che sono perfettamente in linea con le ambizioni del fondo RedBird. Il Milan ha infatti registrato un record storico sotto la voce “ricavi”, che per la prima volta hanno raggiunto 457 milioni di euro (aumentati del 13% rispetto alla scorsa stagione).

Un aumento dovuto anche al secondo posto ottenuto la primavera scorsa, posizione migliorata rispetto al 2022/2023 in cui la truppa di Pioli arrivò solamente quarto. Inoltre, gli investimenti superano quota di 100 milioni effettuati nelle ultime due finestre di mercato. A contribuire in maniera significativa la cessione di 75 milioni euro di Sandro Tonali al Newcastle, avvenuto nell’estate 2023, assieme agli altri addii, ma non solo.

Nonostante il percorso in Champions League si sia interrotto solo a dicembre e i ricavi da UEFA e stadio siano venuti meno, il costo dei tesserati e le amichevoli estive negli Stati Uniti sono stati fattori fondamentali per la chiusura con patrimonio netto consolidato positivo di 196 milioni di euro.