News Milan, Maignan tra i migliori al mondo: che riconoscimento per il francese!

Gran notizia arrivata in questi minuti per Mike Maignan. Il portiere del Milan si conferma tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Il Milan non sta di certo vivendo un periodo di forma in queste settimane: i Rossoneri di Paulo Fonseca hanno iniziato il campionato in modo disastroso totalizzando appena due punti in tre gare. Nonostante il cambio di guida tecnica la squadra sembra continuare il percorso nebuloso della passata stagione, riuscendo nell’impresa di fare anche peggio.

Un evidente calo lo ha vissuto negli ultimi mesi anche Mike Maignan, lontano dal rendimento mostrato nella stagione dello Scudetto. Il portierone francese resta, però, ancora uno dei top nel suo ruolo e in questi minuti è arrivata un’ulteriore conferma.

Premio Yashin: anche Maignan in corsa

Poco fa France Football ha diramato la lista dei dieci portieri candidati alla vittoria del Premio Yashin, una sorta di pallone d’oro per gli estremi difensori. Nella lista compare anche il numero 16 del Milan che nonostante l’anno poco esaltante resta comunque tra i migliori al mondo. In corsa per per la vittoria finale compaiono anche l’ex rossonero Gigio Donnarumma e l’interista Yann Sommer. Di seguito la lista completa:

Diogo Costa (Porto), Gianluigi Donnarumma (PSG), Gregor Kobel (Borussa Dortmund), Andrij Lunin (Real Madrid), Mike Maignan (Milan), Giorgi Mamardashvili, Emiliano Martinez (Aston Villa), Unai Simon (Athletic Bilbao), Yann Sommer (Inter) e Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).

Gran riconoscimento, dunque, per il portiere rossonero che nelle prossime settimane sarà chiamato a mettersi, assieme agli altri leader dello spogliatoio, la squadra sulle spalle per cercare di dare una svolta alla stagione. L’inizio è stato senza dubbio terrificante, ma c’è tutto il tempo per cambiare rotta.