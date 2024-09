News Milan, Moncada in scadenza nel 2025: cosa filtra sul suo futuro

Arrivato con il complicato compito di raccogliere l’eredità di Maldini, il futuro di Moncada è in bilico: il suo contratto scade a giugno.

Zlatan Ibrahimovic ha giocato un ruolo di spicco in tutte le conferenze stampa dell’estate rossonera. Dall’apertura della stagione, fino alla presentazione del nuovo tecnico Paulo Fonseca e dei nuovi acquisti, l’ex numero 11 è stato sempre presente. L’unica eccezione è stata la conferenza di presentazione di Tammy Abraham, in cui al suo fianco era presente Giorgio Furlani, l’amministratore delegato del club.

Dietro le quinte, però, un altro protagonista silenzioso ha guidato molte delle scelte strategiche del Milan: Geoffrey Moncada. Attualmente direttore tecnico, il 38enne francese era arrivato nel dicembre 2018 come capo dell’area scouting per poi diventare, grazie al suo lavoro preciso e alla sua capacità di analisi, il punto di riferimento dell’intera area sportiva.

Con l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara nell’estate del 2023, Moncada ha assunto ufficialmente la carica di direttore tecnico, con tanto di rinnovo contrattuale, legandosi al Milan fino al 30 giugno 2025: la scadenza si avvicina e per ora non arrivano offerte di rinnovo.

Milan, il futuro di Moncada verrà deciso dal mercato

Il francese è stato l’artefice di tutte le operazioni di mercato della scorsa estate, dalle scelte più discusse a quelle che hanno entusiasmato i tifosi. Grazie al lavoro congiunto del suo team di scouting e dell’uso di software avanzati, Moncada ha studiato attentamente i profili dei giocatori poi acquisiti dal club.

Sebbene il Milan non abbia avuto un inizio di stagione brillante, secondo il Corriere dello Sport, Moncada resta fiducioso sul futuro. Ogni decisione di mercato presa porta la sua firma e, a lungo termine, si attende che il suo lavoro venga ripagato sul campo.

Ogni acquisto è stato frutto di una valutazione dettagliata e condivisa con il resto della dirigenza, incluso Ibrahimovic. Nonostante l’influenza di Zlatan, però, Moncada ha preferito restare lontano dai riflettori, mantenendo un basso profilo mediatico. Non ama apparire davanti ai microfoni, ma la sua presenza è costante e determinante.

Moncada è spesso visto seguire la squadra da vicino, sia nelle partite a San Siro che in trasferta, e non manca mai di monitorare gli allenamenti a Milanello. Anche in occasione di Lazio-Milan, una sfida complicata per i rossoneri, Moncada era in tribuna accanto al proprietario Gerry Cardinale e a Furlani, a conferma del suo coinvolgimento diretto nelle scelte tecniche.

Questo Milan è anche il frutto della sua visione, e i prossimi mesi saranno decisivi per dimostrare il valore delle sue scelte: il rendimento dei nuovi acquisti sarà il peso da mettere sulla bilancia per valutare l’eventuale rinnovo contrattuale.