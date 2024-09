News Milan, niente ferie per Morata: l’obiettivo dello spagnolo è solo uno

La punta spagnola è tornata a lavorare a Milanello anche durante la sosta con uno scopo ben chiaro in testa.

Nella Milano rossonera c’è bisogno di una svolta per riportare serenità all’interno dell’ambiente. In pochi si aspettavano un inizio di campionato così rocambolesco e ora, dopo tre giornate, il Diavolo ha racimolato solo due punti. Gli uomini di Fonseca sono ancora alla ricerca della prima vittoria in gare ufficiali, che dovrà arrivare al ritorno dalla sosta nella partita contro il Venezia. Sabato 14 settembre, a San Siro, i Rossoneri ospiteranno i lagunari nel match delle 20:45. Si tratta di una sfida fondamentale, non solo per cercare la prima vittoria in campionato, ma anche per arrivare di slancio alle importanti partite che seguiranno.

Infatti, tre giorni dopo l’impegno contro la squadra di Di Francesco, il Milan farà il suo esordio in Champions League contro il Liverpool, per poi sfidare l’Inter nel derby valido per la quinta giornata di campionato. Una serie di impegni complicati che la squadra di Fonseca dovrà essere brava a gestire e affrontare. Allo stesso tempo il tecnico portoghese avrà bisogno dell’aiuto di ogni singolo giocatore, soprattutto da parte di coloro che hanno più esperienza. In questo senso, l’ex allenatore del Lille, potrà contare sull’appoggio di Alvaro Morata.

Milan, Morata al lavoro: obiettivo ritornare contro l’Inter

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione di mister Fonseca. Secondo la Rosea l’attaccante spagnolo dovrebbe già accomodarsi in panchina nel match contro il Venezia, per essere completamente arruolabile in vista della sfida di Champions e soprattutto per il derby con l’Inter del 22 settembre. La punta della nazionale campione d’Europa ha voglia di giocare, come dimostra il fatto che in questi giorni stia lavorando a Milanello nonostante Fonseca abbia dato al resto della squadra 4 giorni di riposo.

Vicino dunque il rientro dopo la lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro, rimediata in occasione dell’esordio in campionato con il Torino. Proprio al termine del match con i Granata, il classe 1992 aveva chiesto qualcosa in più alla squadra, evidenziando il suo ruolo carismatico nello spogliatoio: “Bisogna fare un passo in più mentalmente… diventare una squadra più tosta”.

L’ex attaccante di Atletico Madrid e Juventus è quindi vicino al ritorno, con il solo obiettivo di essere in campo nel derby per aiutare la squadra contro i nerazzurri. Allo stesso tempo in casa Milan, nonostante l’importanza di Morata, non c’è fretta sul recupero, visto anche l’arrivo di Tammy Abraham in quella posizione di campo.