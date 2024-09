News Milan, nuovo stadio affianco a San Siro? Il club rossonero ha le idee chiare

Il vertice di ieri ha dato risposte importanti sul futuro dello stadio “Meazza”. Il Milan continua ad avere le idee chiare sul da farsi.

Si allontana sempre di più l’ipotesi di rimanere a “San Siro”. L’incontro avvenuto ieri a Palazzo Marino tra Milan, Inter e il sindaco Beppe Sala non ha dato gli effetti sperati per lo storico impianto della città. Dopo un’attenta valutazione del progetto presentato pochi mesi fa da “WeBuild”, i due club hanno valutato negativamente il piano e sono quindi pronte a lasciare il “Giuseppe Meazza“. La vicenda ha lasciato parecchi dubbi in quanto la volontà delle due squadre è tornata quella di cinque anni fa.

In definitiva, dove andranno ad accasarsi Milan e Inter dopo aver dato l’addio alla “Scala del Calcio” tra pochi anni, se veramente l’intenzione rimarrà tale? A margine dell’incontro, Sala aveva riportato l’idea delle due società di costruire un nuovo impianto proprio affianco al vecchio, soluzione che era già stata percorsa in passato.

Allo stesso tempo, pochi giorni fa era stata fatta luce sulla volontà congiunta di continuare a “convivere”, magari proprio nel quartiere ad ovest di Milano. Tuttavia, secondo il “Cittadino”, il progetto della dirigenza di via Aldo Rossi rimane quello di costruire a San Donato.

Milan, l’ipotesi primaria rimane San Donato: volontà chiara del club rossonero

Il quotidiano lodigiano ha citato fonti molto vicine al Milan. I vertici societari e RedBird sono infatti fermi sul progetto di San Donato Milanese, precisamente nella zona di San Francesco in cui il club ha diritto d’esclusiva per l’edificazione di un nuovo stadio. A dimostrarlo sono i numerosi interventi effettuati negli ultimi anni per migliorare la zona e renderla più accessibile.

Ecco perchè la priorità del Diavolo risiede nell’hinterland milanese e non nel quartiere che ospita il “Meazza”. Da valutare, invece, l’opzione convivenza tra Inter e Milan. Ciò agevolerebbe i conti di Oaktree e RedBird, i quali potrebbero ammortizzare i costi impiegati per la costruzione di un nuovo impianto, assieme al mantenimento della struttura.

L’idea che appare più sicura delle due parti è uno stadio da 70000 posti. Rimane un enorme punto interrogativo sulla zona di edificazione. Da ricordare come anche il club nerazzurro abbia da tempo puntato un terreno a circa 17 chilometri da San Donato, precisamente a Rozzano. Ciascuna coi propri progetti, le due squadre hanno ormai voltato le spalle al caro e vecchio “San Siro”, su cui si sta avvicinando la nube dell’incertezza.